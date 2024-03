Organizaciones sociales protestaron contra el ajuste de Milei: “Decimos basta”

La "Mesa contra el ajuste, el hambre y la represión" convocó a una protesta en Paraná este viernes, en rechazo a las políticas de Javier Milei. Diversas organizaciones sociales, junto a vecinos de la ciudad, se congregaron en Plaza Mansilla para expresar su descontento.En diálogo con, Melina Forte, integrante del frente de cultura, explicó: "Decidimos manifestarnos frente a los ajustes que estamos viviendo, la situación se está haciendo insostenible. Desde el sector cultural no tenemos respuestas a nivel nacional y provincial; todos los programas que teníamos parecen quedar sin efecto, y la mayoría de los compañeros estamos sin trabajo".En la protesta estuvieron presentes SITRADU, Polo Obrero, MST, personas auto convocadas y otras organizaciones. Nadia Burgos, referente del MST, señaló: "Nos movilizamos una vez más a la espera de un discurso que sabemos que será contra el pueblo. También queríamos, desde Paraná, apoyar las diferentes acciones que se están dando en todo el país en rechazo al ajuste de Milei y de los gobernadores".También destacó la resistencia ante el aumento del transporte: "Una de las primeras acciones planeadas para hoy era el molinetazo en todas las estaciones de trenes y subtes de Buenos Aires. A pesar de la presencia casi militarizada, se pudo llevar a cabo gracias a la cantidad de gente trabajadora y estudiantes presentes para rechazar el aumento".En cuanto a la situación salarial, una docente del sindicato de docentes universitarios expresó: "Tenemos afiliados de UNER y de UADER. Estamos en jornada de lucha porque no se llegó a un acuerdo en la paritaria provincial. Quiero destacar los salarios empobrecidos que cobrarán este mes los compañeros de la provincia porque Frigerio dio la orden de no liquidar el aumento propuesto por la provincia, ni el bono de enero, ni el FONID, ni la conectividad ni la movilidad ni el traslado. Hay compañeros que han visto su recibo con 170 mil pesos menos".Para finalizar, desde el Polo Obrero, una mujer, agregó: “Venimos de una semana de asamblea y actividades; el lunes realizamos una colecta para merenderos, cosa que denunciamos públicamente que no llega la mercadería que se tendría que mandar a los merenderos, tampoco nos llega el dinero como se dice”.