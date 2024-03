Detalles del Banco de Tierras, el predio del Puerto y el nuevo Centro de Salud

Paraná Las repercusiones tras el mensaje de Rosario Romero al HCD de Paraná

Banco de tierras

Polo gastronómico y comercial en el Puerto

Nuevo centro de salud

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, encabezó este viernes, la inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná, en Sala Mayo. En su discurso, la mandataria municipal anunció. Eso fue planteado en nuestro discurso y también, expuse que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a demandar las soluciones junto a los legisladores nacionales y junto al Gobernador de la provincia, a quien le pido ayuda para tramitar estas obras”, anticipó la presidenta Municipal de Paraná.Por otra parte, agregó que “y la hicimos con el esfuerzo de los trabajadores municipales. Así vamos a hacer muchas pequeñas obras en la ciudad, pero sabemos, que hay otras cosas que requieren del apoyo del Gobierno Nacional y del apoyo del Gobierno Provincial”, dijo Rosario Romero a Elonce y ejemplificó: “el Gobierno Provincial, está continuando una obra que es vital para la ciudad, que es la del arroyo La Santiagueña y que queremos que se concluya este año”, remarcó.Al mismo tiempo, Rosario Romero se explayó sobre uno de los principales anuncios que hizo en su discurso ante el Concejo Deliberante de Paraná y explicó detalles del proyecto para crear un “Banco de Tierras” que tiene dos objetivos centrales: el ordenamiento urbano y, fundamentalmente, la posibilidad para que aquellos que no tengan un predio para construir su vivienda, puedan acceder a la tierra.“Vamos a incluir terrenos donados a la Municipalidad, terrenos fiscales que existen y también, la creación de un fondo”, explicó la presidenta Municipal."El Banco de Tierras será creado con la posibilidad de la venta accesible de lotes, previendo un fondo para la reinversión en ese propósito. Funcionará bajo la modalidad de Agencia porque involucra diversas áreas municipales", había dicho Romero.En referencia a la transferencia de los terrenos del Puerto Nuevo a la Municipalidad de Paraná, cuyo proyecto tiene la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, Romero adelantó que “vamos a pedir la media sanción en la Cámara Alta nacional,. El proyecto, va a requerir inversión privada, pero que dará un beneficio a la ciudad, porque levantará las expectativas para los paranaenses y para los turistas que visitan la ciudad”, resaltó.Al ser consultada por la casa donada a la Municipalidad, la Intendenta anticipó que “vamos a hacer una dependencia de salud Municipal, porque sus dueños quieren que sea municipal”, dijo y agregó que “es una casa que necesita refacciones porque no estaba habitada en el último tiempo, pero que servirá para”, afirmó Romero.