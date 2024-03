Expectativas y repercusiones por el mensaje de Rosario Romero al HCD de Paraná

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, encabezó este viernes, la inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná, registró Elonce desde Sala Mayo, en Puerto Nuevo de la ciudad. En su discurso, la mandataria municipal anunció las obras que se concretarán y las definiciones en torno al transporte urbano de pasajeros, en contexto al que calificó como “incierto”.rescató en el testimonio de varios de los presentes las expectativas y repercusiones tras el pronunciamiento de la intendenta, entre estos, el gobernador Rogelio Frigerio, el ex intendente de Paraná, Adán Bahl, además de otros políticos y funcionarios.“Va a ser un año difícil como lo planteó la intendenta, Rosario Romero. Un año con mucha incertidumbre y muchas dudas e incógnitas con respecto al futuro, donde tenemos que ser muy austeros y la Presidenta municipal, fue muy clara y contundente en este punto”, remarcó, al dialogar contras el discurso de Romero ante el HCD, en la Sala Mayo.“El Estado y la política, tiene que vivir con la austeridad que viven la gran mayoría de los entrerrianos y los vecinos de Paraná. Tiene que haber mucha transparencia, modernizando el Estado, un punto muy importante que mencionó la Intendenta en su discurso. Tiene que haber un plan de obras, el cual vamos a tener que hacer con mucho esfuerzo para terminar las obras que están en marcha. Vamos a tener que ir a reclamarles juntos, al Gobierno Nacional que envíe los fondos para terminar esas obras, muchas de las cuales están muy avanzadas”, aclaró Frigerio.“Los problemas que atraviesa el transporte con la quita de subsidios es también un punto que estuvo presente en el discurso de la Intendenta y claramente, en los momentos difíciles y con dificultades, son en los que más tenemos que trabajar espalda con espalda para el vecino y eso, es lo que vamos a hacer”, resaltó el gobernador a Elonce.“En este clima tan difícil que viven todos los argentinos, como nunca antes en la historia, la política tiene que ser un ejemplo de trabajo en conjunto, de diálogo, de concordia. La gente nos quiere ver trabajando juntos para resolver problemas”, sostuvo Frigerio.Eltambién brindó sus apreciaciones sobre el acto institucional que encabezó su sucesora. “La continuidad de gestión fue un eje de campaña, pero cada uno tiene que dar su impronta y en eso soy muy respetuoso, por eso, volví a mi actividad privada y no tengo ningún tipo de relación ni con el Estado municipal ni provincial ni nacional, pero siempre a disposición para acompañar”, comunicó a“En mis cuatro años de gestión se logró una gran transformación, pero es necesario avanzar en muchísimas cosas. Logramos el equilibrio económico y financiero, que hoy soporta el contexto nacional, pero restan cosas por hacer y los paranaenses debemos sumarnos a construir la capital de la provincia, de la que tenemos que sentirnos orgullosos”, manifestó Bahl al remarcar: “Hay que ayudar a la intendenta”.De hecho, mencionó que “hay un contexto nacional y provincial muy especial”, por lo cual, sus intenciones son las de “coadyuvar y ayudar para que las cosas salgan bien y vayan hacia adelante, y que la ciudad vaya hacia adelante”. Asimismo, dio cuenta de las gestiones que realizó ante Nación para obras públicas para Paraná, tras la pandemia, “que hoy al no tener el financiamiento nacional, conspiran la continuidad”. De igual manera, reconoció que a la fecha “se lleva adelante una administración equilibrada”.“La caída del consumo y la actividad productiva, además del impacto de la inflación, generan mayor desempleo y un circuito muy nocivo para el ingreso de fondos. Son momentos difíciles, pero hay que redoblar esfuerzos”, animó Bahl.Respecto de la asunción de su esposa en el Senado, Claudia Silva, el ex intendente mencionó que “fue una contingencia porque Maín dio un paso al costado por una cuestión de salud, pero ella se maneja sola y yo estoy dedicado a mi actividad, ayudando en todo lo que sea necesario”.El, tras agradecer el acompañamiento de Frigerio, ponderó: “El mensaje de la intendenta estuvo vinculado al trabajo que se llevará adelante en el Concejo Deliberante”. El presidente del HCD de Paraná también agradeció la presencia de los representantes de todas las fuerzas políticas de los distintos bloques “con los que trabajamos en un ámbito de debate y respeto constructivo, como lo hicimos en las últimas sesiones donde votamos iniciativas por unanimidad”.En la ocasión, mencionó “el proyecto para el banco de tierras, la regularización de los loteos para que los vecinos accedan a mejores servicios a través de la titularidad de sus tierras y una fuerte impronta social a través del programa Fortalecimiento Valores que acompañará la lógica respecto de cómo se acompañan las instituciones en cuanto a los aportes dinerarios”.Y anticipó que “para el martes 12 está previsto el inicio de sesiones del HCD y la iniciativa para el banco de tierras comenzará a trabajada en comisiones”.Consultado a Cáceres sobre el paro de UTA que afectará al servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná y su área metropolitana, éste respondió: “Se trata de una medida nacional, pero con la Emergencia que se votó en la última sesión del HCD, a través del SITU, se trabajará paralelamente para la optimización de la prestación del servicio”.Por su parte,refirió que el plan de gobierno de Romero, en el corto y mediano plazo, “tiene su concepción sobre el rol del Estado en tiempos de crisis social y económica, resolviendo los problemas de los vecinos”.En la oportunidad, el edil oficialista dio cuenta de las consecuencias que generan las medidas del gobierno de Javier Milei en lo vinculado al transporte urbano de pasajeros y mencionó las gestiones que se impulsan para declarar la emergencia alimentaria en Entre Ríos. “El retiro del Estado por parte del gobierno nacional, con el proceso devaluario y la inflación creciente, 27 millones de pobre y 7 millones de indigentes, según el informe del Observatorio de la UCA, habla a las claras de una crisis social y económica muy importante que, sin Estado, no se puede resolver”, fundamentó.Así también,, ponderó que fue “un día muy importante, porque la gestión lleva tres meses, en una coyuntura”. “Con el proyecto de Rosario, el nivel de los funcionarios y el acompañamiento de la ciudadanía y el Concejo Deliberante, tomaremos las decisiones para mejorar la vida de los ciudadanos de Paraná”, prometió.En tanto,, recalcó: “Somos una oposición constructiva”. “La situación del país es difícil, pasamos por un periodo crítico para todos los que defendemos la democracia desde hace 40 años y tenemos que aunar fuerzas quienes sostenemos la idea de república para vivir en paz y pacíficamente”, manifestó. De hecho, bregó por “el inicio de un camino de dialogo al interior del HCD” y mencionó la declaración de emergencia del transporte en Paraná. “Le otorgamos facultades especiales a la intendenta y establecimos un plazo de 30 días para que el área de Movilidad Urbana haga una propuesta de readecuación de recorridos y horarios a fin de mejorar la prestación del servicio”, repasó.En la ocasión,, ponderó a“el esfuerzo que hará la municipalidad con la realidad económica y financiera a nivel nacional y provincial, para seguir realizando obras y trabajando en la calidad de los servicios públicos por la importancia que tiene el mantener una ciudad limpia y ordenada”.Para el municipal, la gestión de Romero propone “continuar y terminar las obras que quedaron estancadas por el desfinanciamiento nacional y provincial”. “Es un Estado facilitador que trabaje cerca de la gente, en los barrios y en el centro, garantizando servicios de calidad”, remarcó.Para Hirschfeld, “hay una continuidad de la gestión de Adán Bahl y si bien se hizo mucho, hay que reforzar el trabajo en los barrios, que es la prioridad de la intendenta: hacer intervenciones en alumbrado público, el mantenimiento de la trama vial y garantizar las mismas condiciones de accesibilidad y calidad de servicios en los barrios”.En ampliación.-