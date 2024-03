“Elonce es una compañía”, aseguró fiel televidente que recorre EEUU en su camión

es una compañía”. Así lo confirmó ael entrerriano oriundo de Paraná, Pablo Martín Moreira, quien desde hace dos años se encuentra trabajando como transportista en Estados Unidos y para él, a través de la pantalla de, se siente cerca estando lejos.“La génesis de esta historia comenzó en 2018 cuando ya estaba cansado de no poder avanzar, por lo que pasa en nuestro país”, contó y se emocionó al rememorar aquellas épocas. “Mediante una consultoría, papeles, llegamos legalmente y, desde entonces, trabajo humildemente”, aseguró el transportista. “Para manejar camiones, lleva un proceso de exámenes, documentaciones y prácticas”, comentó al dar cuenta que pasaron cuatro años hasta que lo convocaron para el empleo.“Los gringos son muy estructurados”, destacó al valorar el respeto a las señalizaciones de tránsito.“Vivo dentro del camión porque ando por los 48 Estados del país; no tengo un lugar físico y me higienizo y lavo mi ropa en las estaciones de servicio, en los lugares donde está permitido”, mencionó y reveló que, tras seis meses de trabajo en EEUU, luego regresará a Rosario del Tala, donde vive su familia. “Soy nacido y criado en barrio Corrales y fanático de la `U´”, sentenció el entrerriano oriundo de Paraná en comunicación conel programa que se emite por“Sin ánimos de alagar,es una compañía porque uno se siente identificado con la gente, con su pueblo”, ponderó Pablo al confesarse fiel fanático de la programación de

Desde el Estado de California, Los Ángeles, el camionero envió saludos a Joaquín Scaglione, el nadador paranaense que competirá en el Mundial de Natación Adaptada en Turquía; y al palanquero Oscar Román, conocido como “Nanga Nanga”, quien atraviesa un complicado estado de salud.