Ciudadanos ponderaron la propuesta nocturna de “Paraná ama la milanesa”

El beneficio fue solo para consumiciones en el local, no incluyó delivery y se pudo abonar con cualquier medio de pago.dialogó con algunos comensales.Ana, que vino con su esposo y un hijo, expresó que se enteró de la propuesta “a través de mi hijo, que se fijó en las redes sociales”. Además, sostuvo: “Está muy lindo para estar afuera”. La milanesa gratinada fue la opción elegida.“Somos del Aquerobic del Club Echagüe. Nos hemos organizado para venir. Es un encuentro nada más”, sostuvo una señora que era parte de 14 personas reunidas en una mesa grande. Entre las elecciones, se encuentran “las de pollo con papas fritas y algunas de carne”. Sobre el descuento del 50%, opinó: “Primero tenemos un motivo de unirnos las chicas porque quizás si no era esta propuesta, no veníamos. Ya disfrutamos de la primera de la pizza y vamos a ir a la de hamburguesa después”.“Muy linda la propuesta”, sostuvo una mujer que vino en compañía de su pareja y de sus padres. Milanesa con dos huevos fritos fue su elección.