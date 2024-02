Paranaense celebró su cumpleaños en un año bisiesto: "Siempre es especial"

En un año marcado por un acontecimiento poco común en el calendario, Irene de Angeli tiene motivos especiales para celebrar. Este 29 de febrero, en el contexto de un año bisiesto, cumple años, una ocasión que no se presenta todos los años y que para ella tiene un significado particular.En diálogo con, Irene compartió detalles sobre su nacimiento y cómo ha vivido esta peculiaridad a lo largo de los años. "Lo que me han contado mis papás es que en realidad mi mamá tenía fecha para que yo naciera el 21 de febrero del 84 y entró en trabajo de parto recién un 28 y pasó toda la noche sufriendo y nací un 29 por parto natural a las 11:30", relató.Con respecto a posibles complicaciones administrativas debido a la rareza de su fecha de nacimiento, Irene explicó: "Hoy pensaba si en lo administrativo había tenido algún problema y la verdad que no,Además, Irene brindó una perspectiva científica sobre la existencia de los años bisiestos. "Hay una explicación científica, que en realidad no soy experta en el tema, pero dicen que a cada año le sobran seis horas y esas seis horas transcurridas cuatro años se transforman en un día. Entonces,Respecto a la experiencia de celebrar un cumpleaños que ocurre cada cuatro años, Irene compartió sus reflexiones: "Siempre es especial porque son cuatro años de espera, pero tampoco lo vivo con esa dualidad. Las celebraciones a mí no me producen algún tipo de magia, peroEs importante recordar que los años bisiestos se presentan cada cuatro años debido a una corrección en el calendario que ajusta el año solar con el calendario civil, añadiendo un día adicional al mes de febrero. Esta práctica se remonta a la época del emperador Julio César y tiene como objetivo mantener alineadas las estaciones del año con el calendario.