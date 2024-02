Crece la demanda de pescados en Puerto Sánchez de cara a Semana Santa

Se aproxima Semana Santa, uno de las fechas más importantes para los cristianos porque conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo, y con ella, la tradición que indica que durante estos días se consume pescado., visitó el puesto de Dardy en Puerto Sánchez, de la ciudad de Paraná.“Nos va bastante bien porque se está vendiendo pescado de todas las clases. La gente vino todo el año, pero no tanto como en otras épocas debido al poder adquisitivo”, manifestó.Con respecto a los precios, sostuvo: “El pescado para freír es lo que menos ha subido porque está en $1.800 o $2.000. El surubí chico está en $3.500, el dorado despinado vale $3.200. Hay muchas formas de cocinarlo, no solamente frito ya que lo podés hacer a la cacerola y es rendidor”.Finalmente, remarcó: “Tengo cinco pescadores y encima cuento con los de Diamante que me traen los despinados. La bajante del río está perjudicando mucho la pesca, donde en la zona de islas se están muriendo una cantidad de pescados”.