Los casos de dengue también aumentan en Paraná y se confirman por nexo

Paraná Hubo sendos operativos en Paraná por brote de dengue y captura de alacranes

A nivel nacional los casos de dengue siguen en aumento y la capital entrerriana no escapa a esos números que preocupan.En la mañana de este jueves se realizaron cerca de 10 operativos de fumigación en distintas zonas de la ciudad y desde la Municipalidad hicieron hincapié en la importancia de cuidar los espacios y evitar tener recipientes con agua acumulada, lo cual es el ambiente propicio para la proliferación del aedes aegypti, el mosquito transmisor de la enfermedad., Claudia Enrique, secretaria de Salud y Ambiente de la comuna y acotó que “estamos haciendo los bloqueos y fumigación de acuerdo a los casos que están denunciados por el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), que son los que están confirmados”.La funcionaria explicó además que quienes tengan síntomas o sean casos sospechosos, “tienen que ir a un centro de salud y actualmente ya no se confirma por laboratorio sino por el interrogatorio. Si hay un nexo, si convivo con alguien que tiene dengue y tengo síntomas, me toman como si fuera un positivo, pero tengo que ir al centro de salud para que quede sentado en los registros”.En relación a los operativos de fumigación, que muchas veces vecinos reclaman, Enrique explicó: “No podemos ir a todos los casos que nos llaman porque les parece o alguien les dijo que podía ser dengue”, y remarcó que la fumigación debe estar acompañada de la responsabilidad de la gente para evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.En este sentido, dio cuenta que cuando recorren las viviendas para hacer las fumigaciones encuentran muchos recipientes que contienen agua y que contribuyen al crecimiento de los insectos. “Hay muchas botellas con agua, cubiertas, tachos y piletas de lona llenas de larvas”, señaló.En relación a la cantidad de casos confirmados estimó que rondan los 250 “y vienen en aumento. Por eso las recomendaciones siempre son importantes”.Finalmente, recomendó que aquellas personas que están cursando la enfermedad, “deben ponerse repelente durante todo el día y un espiral dentro de la casa para que el mosquito no lo pique y vuelva a picar a otra persona y enfermarla”.