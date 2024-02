En juicio abreviado fue condenado un imputado por asalto a sala de casino

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, resolvió este jueves aceptar el acuerdo de juicio abreviado que le presentaron el fiscal, Mariano Budasoff, y los defensores, José Barbagelata Xavier y Boris Cohen, y en consecuencia declaró que “Eric Agustín Ariel Santini, es autor material y responsable del delito de Robo agravado por el uso de arma de utilería o de Arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se ha podido acreditar como coautor y, en consecuencia, condenarlo a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo”.Además, Grippo dispuso “practicar oportunamente por Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) el correspondiente cómputo de pena, el cual, una vez firme, se remitirá conjuntamente con copia íntegra de esta sentencia, a la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 1 de esta ciudad de Paraná y a la Dirección del Servicio Penitenciario de Entre Ríos”.Santini, de 22 años de edad, soltero, con estudios secundarios incompletos, albañil, se le atribuyó que "el 19 de octubre de 2021, a las 10:43, Santini y Héctor Emanuel Cejas, de consuno y bajo la logística y coordinación de Gustavo Adrián Cabrera, ingresaron a la Sala del Casino Neo Game, ubicada en calle Galán N° 1447 de esta Capital, inmediatamente con la llegada del empleado encargado de la sala de juegos Alfonso Martin Mildenberger, con quien ya habían coordinado previamente y los aguardó en cumplimiento de un plan previo acordado”. Estos tres serán juzgados en un nuevo juicio por jurados dispuesto tras la anulación de la Cámara de Casación de Paraná, del veredicto y condena que surgió del juicio anulado.Aquella atribución comprendió también que “el ingreso al local se produjo empuñando Santini una pistola, posiblemente réplica y Cejas un revólver calibre .22 corto, profiriendo ambos a viva voz que se trataba de un robo. Una vez en el local, mientras Cabrera custodiaba en las afueras yendo y viniendo, Santini y Cejas forcejearon con el empleado de maestranza EG y llevaron a éste y, simuladamente, a Mildenberger hacia la tesorería, lugar donde Mildenberger le pidió al tesorero GAB que abriera la puerta y, bajo amedrentamiento y apuntando Cejas con el revólver, lograron que el mismo les abriera”.Fiscalía acusó a Santini de que “al ingresar a la Tesorería, con violencia constante hacia el empleado de maestranza y el tesorero, Cejas y Santini sustrajeron la suma aproximada de dos millones de pesos, provenientes de la recaudación de los días anteriores y que se encontraban siendo contados en parte y otra tanto guardados en la caja fuerte del lugar. Finalmente, ambos se retiraron con el dinero sustraído en bolsas, en dirección al domicilio de Cabrera sobre calle Isidoro Rossi Nº 1080, siguiéndolos éste a los pocos instantes".Gippo sostuvo que “luego de examinar las probanzas incorporadas, y conforme al sistema de la libre convicción y bajo las reglas de la sana crítica racional -sistema de valoración de la prueba admitido- comparto en un todo el prolijo y detallado examen efectuado por la Representante del Ministerio Público Fiscal (remitiéndome a la videograbación de la Audiencia correspondiente en mérito a la brevedad), concluyendo que la prueba cargosa incorporada en el Legajo que se le sigue al inculpado, tiene la suficiente contundencia para destruir el estado de inocencia en el caso y obtener el estado de certeza positivo que es imprescindible para habilitar una sentencia condenatoria, tal como se sostiene en la solicitud de juicio abreviado, acordada por las partes”.Así, consideró que “a partir de los elementos probatorios antes referenciados, estoy en condiciones de determinar y dar por comprobadas, con certeza, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que efectivamente ocurrieron el suceso atribuido y ya descripto, como así también la autoría respectiva del imputado Santini, conforme fuera relatado en el escrito de solicitud de aplicación del procedimiento de Juicio Abreviado y verbalizado en Audiencia”.Grippo entendió que la prueba permitió probar “con la certeza necesaria para esta etapa procesal, en la existencia del suceso que se le endilga a Santini, como su vinculación subjetiva con los mismos”, y sostuvo que “es atendible y corresponde entender que el inculpado Santini actuó con un error de tipo sobre las circunstancias agravantes del Robo, toda vez que en todo momento, Santini creyó, racionalmente, que el arma que llevaba la otra persona que ingresó al local de juego junto a él y perpetuó el apoderamiento ilegítimo de dinero ajeno -revólver secuestrado-, no poseía aptitud para el disparo, mientras él portaba en sus manos una réplica de un arma de fuego -objeto que no pudo ser habido- que le habían dado antes del hecho y que él la descartó luego del mismo”. (Fuente: APF)