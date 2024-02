Hubo sendos operativos en Paraná por brote de dengue y captura de alacranes

Se concretaron en Paraná sendos operativos por brote de dengue y captura de alacranes para la producción de la antitoxina en caso de picaduras.registró en imágenes el bloqueo sanitario que se desarrolló este jueves en inmediaciones de calle Mihura al 900. “Es el quinto operativo de la mañana y están revistos dos más porque son muchos los casos de dengue que se reportan y nos preocupan los criaderos de mosquitos que encontramos en los patios de los domicilios”, explicó la médica veterinaria, especialista en Epidemiología y miembro del área de Control de Vectores y Plagas de la Municipalidad de Paraná, Silvina Saavedra.De acuerdo a lo que comentó la epidemióloga, “en Paraná hay 280 casos registrados de dengue”. “Si no me quiero contagiar de dengue, tengo que evitar que haya mosquitos eliminando los recipientes que pueden llegar a contener agua por más de cinco días; ni siquiera es necesario gastar dinero, solo hay que darlo vuelta o taparlo en caso que sea un tanque”, recomendó y agregó: “Para tratar de evitar las picaduras del mosquito, que es de hábitos diurnos, tenemos que colocarnos repelente y poner un espiral”.Respecto al bloqueo sanitario, Saavedra aclaró que “se fumiga en la manzana de la casa en la que se registró el caso positivo de dengue y después se refuerza con la termoniebla que hace de paliativo; pero no hay que esperar la fumigación”.“El paciente con dengue debe usar repelente para no contagiar más mosquitos y que no se contagie alguien más de la casa, lo que no implica que en la semana pueda aparecer otra persona infectada porque cuando alguien empieza con síntomas, puede haber otros que estén incubando la enfermedad”, destacó.En relación al operativo para la captura de alacranes que tuvo lugar ayer en la zona del Club de Pescadores y en la barranca del Patito Sirirí, se informó que se trata de una estrategia para obtener el antídoto destinado al tratamiento de eventuales picaduras. El operativo fue coordinado por la Secretaría de Salud y Ambiente de la Municipalidad de Paraná y desarrollado junto a integrantes del equipo del Instituto Malbrán.“Esa antitoxina principalmente se les coloca a los niños cuando hacen cuadros moderados o graves. Por eso es que necesitamos los alacranes, para que en el Malbrán puedan elaborarla”, enfatizó Saavedra.Y recordó que la campaña tuvo su puntapié inicial hace algunos años y que se replicó en 2023, con especialistas del Malbrán, en sitios de la ciudad de Paraná donde vecinos reportaron la aparición de esta especie.Daniel Hermann, biólogo del Instituto Malbrán, valoró la convocatoria por su importancia desde un enfoque epidemiológico. “Recorremos todo el país, no solo para buscar alacranes, sino también otros animales de importancia médica, como arácnidos y serpientes. Llegamos a Paraná porque es muy importante desde la parte epidemiológica”.En caso de encontrar algún ejemplar de alacrán en el hogar, se recomienda mantener la calma y buscar un frasco dónde colocarlo. Si no se corre riesgo, introducirlo y una vez dentro colocarle un algodón con agua y llevarlo a un centro de recepción en no más de cinco días.Los centros de recepción en Paraná son: Nodo Epidemiológico del Hospital San Roque, Nodo Epidemiológico del Hospital San Martín, Área de Epidemiología del Ministerio de Salud y en la Secretaría de Salud y de Ambiente Municipal, que se encuentra en calles Churruarín y Ayacucho.