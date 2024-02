Continúan abiertas las inscripciones para talleres en la Biblioteca Popular

Talleres 2024

Este año habrá escritura creativa para niños, adolescentes y adultos, teatro, estimulación cognitiva, ajedrez, artes visuales para niños, fotografía con celular, danza contemporánea, club de lectura el infinito en un junco, fotografía literaria, rummy y muchas propuestas más.“Muchos de ellos comienzan en marzo y otros en abril. La mayoría de los talleres son arancelados y están dirigidos a los socios de la Biblioteca Popular del Paraná; mientras que hay otros espacios que son gratuitos para los asociados y otros de acceso libre y gratuito para la comunidad en general”, explicó Belén Perezlindo a AIM Digital.“Algunas de las propuestas tienen varios años en la Biblioteca, como la escuela de ajedrez o el taller de fotografía; otros son más recientes como los talleres de escritura; y hay algunos espacios nuevos que van a comenzar este año”.Las actividades son para todas las edades.. Prof. Alejandro FernándezLunes de 16 a 17:30. A partir de los 16 años.Inicia el 4 de marzo.Contacto: 343 4601965. Prof. Alejandro FernándezViernes de 17:15 a 18:15. De nueve a 17 años.Inicia el 5 de abril.Contacto: 343 4601965. Prof. María Jesús ThoveMartes de 18 a 19:30. A partir de los 18 años.Inicia el 12 de marzoContacto: 3446 531936. Prof. Rafael SosaMartes de 18 a 20. A partir de los ocho años. Para niños, adolescentes y adultos. Inicia el 5 de marzo.Contacto: 3434 656336.. Prof. Mauricio CaminosSábados de 10:30 a 12.Duración: cuatro meses. Inicia el 2 de marzo.Contacto: 3434 178159.. Prof. Mauricio CaminosSábados de 9 a 10:30Duración: dos meses. Inicia el 2 de marzo.Contacto: 3434 178159.. Prof. Analía MayerGrupo 1: de cuatro a ocho años, miércoles de 16:30 a 17:30.Grupo 2: nueve a 12 años, miércoles de 18 a 19.Inicia el 13 de marzo.Contacto: 2292 410233.. Prof. Gastón Álvarez (Firu Alvz)Martes de 10 a 12 - A partir de los 20 años.Nivel inicial de teatro (con o sin experiencia).Inicia en marzo.Contacto: 342 4274131.. Prof. Rocío LatrónicoMartes de 16:30 a 17:30 - A partir de los 20 años.Inicia el 12 de marzo.Contacto: 343 5061915.. Prof. Natalia Hirschfeld.Grupo A y B: martes y miércoles de 9:30 a 11.Grupo C: jueves de 18:00 a 19:30. A partir de los 55 años.A partir del 12 de marzoContacto: 3434 69-0900.. Prof. Martín Nilva.Viernes de 18 a 19:30. Para adultosInicia en abril.Contacto: 343 5040278.“Todos estos talleres están destinados a los socios de la Biblioteca y son arancelados”, dijo la coordinadora de Comunicación. “Después tenemos un espacio libre y gratuito para el que quiera venir a participar que es el espacio para jugar al rummy”.. Coordina Marita Torres. Espacio libre y gratuitoMiércoles de 17 a 19. No es necesario inscribirse.Inicia el 3 de abril.Contacto: 3434 252473.. Coordina Gabriela NavoniGratuito. Exclusivo para socios de la biblioteca.Jueves de 17 a 18:30.Inicia el 4 de abril.Contacto: 343 5105035Además, “hay otras ideas que van a empezar un poquito más adelante, como otro club de lectura y un taller de escritura y lectura de relatos y cuentos breves a cargo de María Estela Reviriego y Gloria Cabrol”, señaló y agregó: “En abril tendrán continuidad dos espacios pertenecientes a la Uader que se dictan desde 2022 de manera gratuita: Orquesta escuela de tango y taller de escritura creativa”.“Para la Biblioteca es súper beneficioso que se den este tipo de talleres porque le dan vida a nuestra institución; venimos sumando actividades año a año luego de la pandemia, hay espacios muy lindos que son gratuitos y que se pueden sostener gracias a la colaboración de los socios”.Los interesados deberán contactarse con cada profesor para inscribirse.Entrando a las redes sociales de la institución podrán obtener información de cada propuesta: Instagram y facebook @BibliotecaPopularSe pueden solicitar más detalles escribiendo al correo electrónico comunicacion@bibliotecapopular.org Quienes aún no sean socios de la Biblioteca pueden acercarse a calle Buenos Aires 256 con su DNI y realizar el trámite de asociación, hay un variado catálogo de libros para disfrutar. Los menores de 18 años deberán asistir acompañados por un adulto.Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Sábados de 9 a 13.Contactos de la biblioteca:Teléfonos fijos: 343 4313014 o 4226418Mail: comunicacion@bibliotecapopular.org Facebook e Instagram: @bibliotecapopular