“Sin luz ni agua no podemos estudiar”, indican los carteles que fueron colgados en el ingreso al edificio escolar en el que funcionan las secundarias N° 78 “Juan Carlos Esparza” y Nº 15 “De La Baxada” en barrio Bajada Grande de Paraná.el rector Fabricio Almada tras una asamblea informativa que se desarrolló este martes para dar cuenta a padres y alumnos de la situación que atraviesa al establecimiento educativo.“Desde fines de año, elevamos las notas correspondientes a Educación respecto de la situación en la que se encontraba la escuela; nos dicen desde Departamental de Escuelas que las bombas están, pero no están colocadas. Y cuando arrancaron los fluorescentes de las galerías, los cables quedaron sueltos, por lo cual, no queremos arriesgar a nadie a esta situación”, explicó el directivo. Y agregó: “Los fluorescentes se repusieron, porque los habían robado durante las vacaciones, pero los volvieron a robar”.Los reclamos por la inseguridad y vandalismo que sufren las escuelas Baxada y Esparza no son nuevos. “Por los robos debe haber un trabajo conjunto, entre todos los actores sociales y con un Estado presente que debe articular todos los organismos estatales a fin de eliminar estas situaciones; debería haber más oportunidades de trabajo”, indicó Almada al exponer una situación que excede al ámbito educativo.“Queremos una solución, no estamos en contra de nadie, ni del gobierno ni de los gremios, solo pedimos la atención que los chicos se merecen porque tienen que estar estudiando en la escuela, y no en la calle”, indicó una abuela.