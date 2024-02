Vuelta a las aulas: iniciaron las clases en escuelas de Paraná

Escuela Nº 36 Urquiza

Alumnos de la Escuela Privada Santa Teresita y Escuela 25 de Mayo de la capital entrerriana iniciaron el Ciclo Lectivo 2024. En ese sentido,recogió testimonios.El director de la escuela, Miguel Avataneo, en diálogo conmencionó que “el personal docente trabajó desde el 14 de febrero para recibir a los chicos y las familias de la mejor manera”.En este sentido, resaltó que “la esencia de la escuela es abordar la enseñanza de la catequesis, realizar todas las celebraciones religiosas y además sostener los lineamientos pedagógicos”.Al ser consultado sobe los primeros de clases, señaló que lo que más se nota en los alumnos “es el cambio del nivel inicial a la escuela primaria. Es necesario que las primeas semanas se tengan en cuenta el periodo de articulación”.En cuanto a la matricula, mencionó que hubo un aumento en el mes de septiembre y “a las familias se les había anticipado que se actualizarían los valores más adelante, por eso desde marzo la matricula tendrá un costo de 12.000 pesos. Vamos a estar atentos a las resoluciones de bandas arancelarias y lo que se indique desde el arzobispado”, cerró.En tanto, una alumna de quinto grado de la Escuela 25 de Mayo, manifestó: “Empecé bien este primer día de clases, ya que tenía ganas de volver. Me gusta estudiar y nunca repetí”.A su vez, una estudiante de sexto grado indicó: “Siempre vine a esta escuela. Es lindo volver con mis compañeros. Este año me gustaría aprender inglés”.Asimismo, un alumno de sexto grado sostuvo: “Estoy listo para empezar, tenía ganas de volver por mis compañeros ya que los extrañaba un poco. Me gusta mucho matemáticas. Desde jardín vengo a esta escuela”.Por último, Adriana, maestra de jardín, dijo: “Siempre me vienen a saludar. Me visitan en la sala donde me ayudan a cuidar a los jardineros. Quedé marcada en el corazón de los chicos por las infancias, experiencias y momentos vividos. Es un orgullo cuando los veo en la bandera y los actos participando. Deseo que sean felices y que tengan una familia que los comprenda”.Se realizó el acto de apertura de ciclo lectivo en la Escuela Nº 36 Urquiza. El rector, Flavio Camartino, expresó que “este año arranca con algunas particularidades. Estamos abocados a la formación de nuestros gurises entrerrianos. No es una tarea fácil. Esta escuela tiene cuatro orientaciones: Humanidades y Ciencias Sociales; Economía y Administración; Programación y Robótica; y Ciencias Naturales”.Indicó que “la escuela da una oferta muy amplia para la ciudadanía paranaense. Este año va por los 77 años desde su fundación”.“Tenemos cooperadora, pero invitamos a quienes se quieran sumar, padres, docentes, personal administrativo y demás, para sumarse y apuntalar las tareas que llevamos a cabo para poner en óptimas condiciones la institución y tener un óptimo desarrollo de clases. Fue una tarea ardua porque no contábamos con todos los elementos”, comentó.Dijo que “cada año vamos diagnosticando un nuevo aprendizaje en favor de nuestros gurises entrerrianos. Los chicos a veces no toman conciencia de todo lo que aprendemos de ellos y nos tenemos que aggiornar día a día, mes a mes, trimestre a trimestre, año a año”.“Tenemos 42 divisiones en total. Está dividida en turno mañana y tarde. Es un desafío, hay que hacerse cargo apuntando al respeto y nuevos y mejores vínculos, que creo que falta en la sociedad”, finalizó.