Asamblea Ciudadana Vecinalista debatió el estado y costo del transporte público

La Asamblea Ciudadana Vecinalista se reunió una vez más, esta vez para discutir sobre el transporte público de pasajeros, un tema que genera preocupación entre los vecinos.La referente, Alicia Glauser, expresó a: “La declaración del servicio en emergencia no queda clara, tampoco el tema de los recorridos, ya que creemos que van a ser acotados”. Además, señaló: “Finalmente aparecieron los colectivos, pero con un aumento que consideramos muy caro. Hay mucha gente que no podrá pagar un boleto. El servicio es malo, los colectivos están todos rotos, y cuando uno sube al colectivo no sabe si va a llegar a casa sano”.Glauser también destacó la dificultad económica para los ciudadanos: “Los salarios son muy bajos y con ese salario tenemos que enfrentar todos los aumentos, desde el transporte hasta la carne y todos los alimentos”.En tanto, otro integrante de la asamblea, Alejandro, anunció: “El miércoles tenemos una audiencia con la señora intendenta donde vamos a tratar de clarificar qué atribuciones le otorga esta declaración de emergencia.Además, agregó: “Queremos ver qué otras medidas, además de la declaración de emergencia, tiene previstas el municipio. Tentar a los ciudadanos al uso del colectivo cuando el estado de las unidades y la frecuencia en los recorridos son muy malos va a ser bastante difícil”.Para finalizar, Roxana, una usuaria frecuente de transporte público presente en la reunión, también compartió su experiencia:, a veces estás hasta dos horas esperando. A los usuarios con discapacidad los dejan muy lejos y nosotros, cuando llueve, tenemos que salir a tomarlo en otro lugar porque no entran”.