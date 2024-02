Vecinos de calle Antonio Crespo piden arreglo de desagües

Vecinos de calle Antonio Crespo al 1950, frente a barrio Hernandarias, piden una solución “al problema de los desagües que hay en la zona”.En diálogo con, Luis dijo que “cuando llueve no fluye el agua como debería e impide la salida. Todas las veces que llueve tengo que sacar el barro con carretilla porque es cara la operación de una máquina. La cuneta no está convenientemente liberada de tierra y cosas que retienen el agua y lo que arrastra por erosión”.Comentó que “esto viene desde hace rato. Vienen las máquinas, pero creo que no viene un técnico que dé instrucciones que corresponde. Salir no se puede, la calle se transita, pero no se puede salir de ese lugar. Somos varios vecinos afectados. A otro el agua se le gana adentro”.“Vivo acá hace 60 años. Siempre fue una calle caudalosa cuando llovía, pero normalmente había drenaje. Ahora esto se agudizó. Necesitamos alguien que instruya los trabajos que hay que hacer para que se solucione”, dijo.“Había un pavimentado y riego asfáltico que evitaba la tierra, las máquinas removieron todo innecesariamente y los días de sequía no se puede estar de la polvadera. No quedó el riego”, indicó.Dijo que “tengo mi hermano con problemas de salud y si tiene una urgencia no podemos salir”.