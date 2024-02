Recomiendan tramitar renovación de licencia de conducir antes de su vencimiento

PASOS

COSTOS

Desde el municipio de Paraná recuerdan el plazo de 60 días previos al vencimiento para renovar las licencias de conducir.Recomiendan no dejar el trámite para último momento.Los turnos se obtienen en el portal ciudadano Mi Paraná y las gestiones se realizan presencialmente en la Dirección de Habilitaciones de Licencias de Conducir, en calle Alem 826. Actualmente, se trabaja con 150 turnos diarios en el horario de 8 a 14. Por mes se entregan unas 2500 licencias.“En muchos casos se espera hasta que la licencia esté vencida para renovarla, es por ello que insistimos en que los trámites se pueden realizar con dos meses de antelación”, destacó la directora de Habilitaciones de Licencias de Conducir, Mercedes Maslein.Los turnos se están dando para la segunda semana de marzo. “Tenemos mucha demanda, es por eso que reiteramos en que no se espere hasta último momento”, dijo Maslein.Por otra parte, valorizó el trabajo del personal municipal en esa Dirección. “Recibimos muy buenos comentarios del trabajo que se realiza, los ciudadanos se van muy conformes con la agilidad y el trato que se brinda”, cerró.-Solicitá el turno: ingresá en mi.parana.gob.ar, clickeá en el botón Mis turnos (imagen de las opciones).-Elegí el día y el horario.-Certificado de Libre Deuda Municipal. Generalo o imprimilo desde la pestaña Mis Infracciones del portal Mi Paraná. Tiene vigencia por 2 días hábiles-Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito Generalo e imprimilo en boletadepago.seguridadvial.gob.ar Si lo abonás online, imprimí el comprobante de pago. Una vez abonado tiene vigencia por 60 días (verificar si para tu categoría es necesario)-Orden de ingreso del sellado correspondiente al trámite. Emitila e imprimila desde Mis Pagos del portal Mi Paraná. La podés abonar hasta 48 horas antes del turno —imprimí el comprobante— o pagarla el mismo día del turno.-DNI físico y fotocopia-Certificado de Libre Deuda Municipal-Orden de ingreso y comprobante de pago si lo abonás online-Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CeNAT) y comprobante de pago.Realizá el examen psicofísico. Una vez aprobado solicitá un turno para realizar el Curso Nacional de Seguridad Vial, Género y Estrellas Amarillas.Cursos y exámenes (Verificar tu categoría en Mi Paraná)-Curso Nacional de Seguridad Vial, Género y Estrellas Amarillas de manera presencial el día del turno asignado.-Examen teórico, rendilo el día del turno asignado.-Examen práctico, luego de aprobar el examen teórico solicitá un turno desde la pestaña Mis Turnos del portal Mi Paraná para rendir en el Parque Humberto Varisco.Presentate en Alem 826 con la documentación que acredita todas las instancias y te van a decir cuando podés retirar tu licencia.Más info en mi.parana.gob.ar CeNAT: $1.800Renovación menores de 18 y mayores de 71 años: $9366Renovación u obtención para una clase: $28096Renovación u obtención para dos clases: $34340Renovación para tres o más clases: $40584Incorpora clase no profesional: $9366Incorpora clase profesional: $15609Cambio de categoría profesional: $10.489Cambio de categoría no profesional: $9366Duplicado y modificación de datos: $7804Cambio de jurisdicción: $12487Reimpresión: $6244Certificación: $6234