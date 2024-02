Colectivos: usuarios valoran normalización del servicio y piden "mejorarlo"

Los colectivos circulan con normalidad en la ciudad de Paraná y área metropolitana, es decir, desde las 5 y hasta la medianoche.dialogó con los usuarios para conocer cuál es su opinión al respecto.“Estoy esperando el 20, hace unos 10 minutos. La frecuencia es típica del horario de la época, con el comienzo de clases y demás. Vine al centro a hacer trámites. Generalmente me manejo en auto, pero hoy elegí el colectivo por otras circunstancias. Debería haber más frecuencias y más coches, van muy amontonados en el horario pico. Lo importante es que esté el servicio nuevamente. Para el laburante es complicado pagar remis”, dijo una mujer.Un niño contó que “empecé con nervios la escuela, pero después todo tranquilo. Empecé primer año. Es la primera vez que voy a tomar el colectivo. A las 7 de la mañana no tuve que esperar tanto el cole”.Otra mujer indicó que “vivo en zona rural, tomo el cole ocasionalmente, pero me parece bien que haya vuelto el servicio”.Una mujer expresó que “estoy contenta de que volvió el servicio, sigo corriendo el cole, pero ahora no tanto”.Un hombre señaló que “ahora estoy mucho más tranquilo de que el colectivo no corta a las 14. Había que andar en Uber, gastar plata en remises. Se gasta mucho. Gastaba unos 4 mil o 5 mil pesos más por día. A veces caminábamos hasta Paraná XX desde el centro”.“Yo tenía una hora de caminata, no me alcanzaba para Uber, vivo por Santa Lucía. Terminaba cansada. El colectivo tampoco ayuda mucho porque no da buen servicio. A veces esperamos mucho y vamos como animales. No creo que el aumento del boleto mejore el servicio. Siempre pasa lo mismo. Queremos un buen servicio. Si pierdo un cole tengo que esperar una hora al siguiente. Que la empresa piense en los trabajadores, piensan en ellos y solo la pagan los trabajadores y los chicos que van a la escuela”, agregó otra mujer. Elonce.com