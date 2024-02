Imágenes y testimonios: así se vive el inicio del ciclo lectivo en las escuelas

Sociedad Comienzo parcial de clases por adhesión dispar de gremios al paro nacional

Elcomienza de manera parcial este lunes en Entre Ríos debido a la adhesión dispar de gremios al paro nacional.registró a través de testimonios e imágenes cómo se vive la vuelta a clases desde algunos establecimientos educativos.La comunidad educativa deldio comienzo al ciclo lectivo 2024 con la presencia de la Banda de Música de la II Brigada Aérea; además de una visita especial, la de un italiano oriundo de Varazze -un municipio de la Provincia de Savona, en la región de Liguria- el cual es familiar de quienes presiden la entidad.“El primer día de clases es una emoción, un desafío, un poner todas ganas para que las cosas salgan bien y después vendrá el devenir del tiempo y a fin de año haremos el balance; afortunadamente, los balances de la Sociedad Italiana, en 14 años de mi gestión, son sumamente positivos”, comunicó ael presidente de la entidad, Horacio Piceda.Y agregó: “Sostener una escuela en estos tiempos no es fácil, sobre todo en estos últimos tres años por la incertidumbre económica del país, porque muchas familias se ven afectadas, porque los costos laborales son muy altos y no tenemos apoyo del Estado”. De igual manera, Piceda dio cuenta de “un nuevo emprendimiento de ayudas económicas o créditos a empleados públicos y jubilados provinciales que funciona en la esquina de calles Laprida y Santa Fe”. “Con mucho ingenio y tratando de economizar lo máximo posible”, fundamentó al respecto.rescató el testimonio de algunos miembros de la comunidad educativa de la “Galileo Galilei” respecto del comienzo de clases.“Intentar ser amiga de todo el curso y no pelear”, fue el deseo de una de las alumnas que comenzó 1º año del Secundario“Empezar las clases es comenzar con la rutina porque antes me levantaba tarde”, acotó una estudiante de 2º año.“El primer día de clases es especial y más si compartís con tus hijos un cambio de nivel”, comentó una mamá y destacó la importancia de “empezar y acompañar” a los chicos en el comienzo de clases.En tanto, un abuelo se mostró “contento y emocionado” de llevar a Franchesca a Jardín de 5. “Son recuerdos de mi primer día de clases porque me crie solo”, contó emocionado y para su nieta deseó “que tenga un buen comienza, que se lleve bien con los compañeritos y sea feliz”.En lase desarrolló el acto protocolar y, posteriormente, se brindó una charla de bienvenida a los alumnos del 1º año y una recorrida por los talleres. “Les comentamos de qué iba a tratar su actividad en el ciclo y les brindamos algunas recomendaciones sobre seguridad, porque muchos vinieron con sus padres; fue una charla informativa”, indicó ael rector de la institución educativa, Jorge Sanabria.La escuela técnica ofrece dos títulos de egreso: uno de Electricidad con orientación en Electrónica Industrial y el otro es Técnico Hidráulico, referido a los recursos hídricos y lo vinculado a obras y construcciones hidráulica.En la oportunidad, rector de la escuela anunció que hay vacantes para 1º año en la Técnica Nº5. “Una escuela técnica es una carta valiosa para la provincia y la nación porque estos alumnos, en el futuro, tendrán las herramientas para modificar la parte industrial y las nuevas oportunidades de trabajo”, fundamentó.A pesar de la lluvia y el paro docente, en algunas escuelas del departamento Uruguay comenzaron las clases.Al respecto, la directora Departamental de Escuelas, Marina Pagani, señaló que las clases en el departamento Uruguay iniciaron parcialmente, ya que hubo docentes que se adhirieron al paro que lleva adelante AGMER.En cuanto, al inicio de clases en la escuela Nº 88, mencionó que “es muy bueno que los chicos estén en las aulas, la educación es integral entonces necesitamos de las familias y que las docentes enseñen y preparen a los chicos en lineamientos, competencias, contenidos y se prepare para la secundaria”.