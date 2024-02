Familiares y amigos de Ariel Goyeneche exigieron justicia por su muerte

La intervención pacífica contó con una pintada con una foto suya en la cual se recalcó el mensaje “Justicia por Ariel Goyeneche”.Ailén, una de sus amigas fue la primera en tomar contacto con Elonce, en la cual expresó: “Estamos en la intervención que hacemos por la memoria de Ariel. Es una gran pérdida para la comunidad paranaense, era una gran persona”. Al respecto, indicó: “”.A la hora de describir al hombre fallecido, lo rememoró con hermosas palabras: “Ariel era una persona maravillosa, muy pacífica. Meditaba, te hacía cuencos. También participaba en la comunidad, acompañaba iniciativas en su barrio.Está toda la gente que lo amaba, pero también gente que está indignada y harta con la violencia policial. En este caso, se llevó puesta la vida de nuestro amigo”.María Luz Piérola, representante de la Multisectorial de los Derechos Humanos, afirmó cómo era Ariel Goyeneche: “Era un chico sano”.Sus hermanas fueron otros de los testimonios claves en la marcha, en la cual expresaron en qué situación se encuentra la causa: “Se ha avanzado, pero todavía faltan algunas cuestiones de cámaras que tiene Gendarmería”.Hizo hincapié en la reunión que tuvieron con el ministro Néstor Roncaglia, en la que volvieron a manifestar que “”.Por otro lado, agradeció a los testigos por aportar “la voz de Ariel porque si no estaría eso nos quedaríamos con una versión que nos dio la policía, que obvió contarnos una parte”. Asimismo, recapituló que, en el momento a punto de morir, “Ariel se descompensa e intentan reanimarlo. Después, gracias a esos testigos, nos enteramos de lo que realmente pasó. En los videos se lo escucha mucho tiempo pidiendo ‘basta’ y ‘ayuda’. También vemos las tomas que le hace la policía y es muy doloroso ver eso”.“Me parece que, como sociedad, reflexionar sobre estas cuestiones es que no tiene que pasar esto. Más allá de protocolo o no, está la cuestión humana. Ariel estaba en una situación muy vulnerable, ellos mismos (los policías) decían que era un ser pacífico y que jamás agredió a nadie. El mismo vecino declara que él no está robando y que era una crisis subjetiva”, detalló.Además, amplió: “Si están frente a una departamental de la policía en todo ese tiempo, nadie podía reflexionar sobre lo que le estaban haciendo y de darle una oportunidad. Nadie me lo puede contestar”.“En los videos se puede ver como hay alrededor de él seis o siete policías mirando. ¿Qué pueden mirar de esa situación de una persona vulnerable y tirada? Realmente queremos justicia”, cerraron con su mensaje.Sofía Sforza, por otro lado, manifestó: “Estamos acompañando a los familiares y amigos de Ariel”. En ese sentido, hizo énfasis en el protocolo: “Creemos que es parte de una fuerza represiva que cada vez que tiene desde el gobierno y el poder político luz verde, hace lo que quiere. No se ha desmantelado a nivel nacional desde los tiempos más oscuros y tiene como consecuencia el asesinato de Ariel”.Catalina, quien era su novia, describió a Ariel “como un ser muy adorable, muy luminoso y la verdad que la gente que lo conoció sabe la persona que fue, es y será. Es la persona que para siempre nos marcó”. En cuanto a su vínculo sentimental, recalcó: “Lo conocí hace siete años, pero estábamos en pareja hace cuatro. Lo vamos a extrañar muchísimo”. Por último, indicó que ante los hechos de público conocimiento, “la justicia tendrá que intervenir y actuar para imputar a los policías y a los que fueron cómplices”.