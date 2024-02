“Actualización (tarifaria) automática”

Servicio ferroviario

Tras la autorización por parte del Concejo Deliberante de Paraná para llevar el costo del boleto del transporte urbano de pasajeros, desde la Municipalidad confirmaron que “con la actualización tarifaria,. Se recordará que los colectivos urbanos están operando de 6 a 14 a partir de una decisión de Buses Paraná, según argumentaron, no contar con la capacidad para cubrir los costos, particularmente, la falta combustible para operar en los horarios que correspondería. Entre las justificaciones de estos nuevos valores, se encuentran la quita de subsidios nacionales y garantizar el transporte., confirmó ala secretaria municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel., remarcó al confirmar que se levanta la suspensión de los servicios nocturnos -que regía desde mediados de diciembre el año pasado- y fundamentó la extensión de la operación durante la noche en base al traslado que demandan trabajadores del sector gastronómico y estudiantes universitarios que regresan de Santa Fe.“El pronto inicio de clases fue una de las motivaciones que llevaron a dar tratamiento a la medida, pero no puede perderse de vista que la eliminación del Fondo Compensador, que era un aporte fundamental para la sustentabilidad del servicio, debimos tratar una readecuación tarifaria y garantizar que desde el municipio se mantendrán los beneficios y gratuidades, como el BEGU, que es un derecho adquirido”, explicó al respecto.Respecto a la declaración de Emergencia para el transporte urbano de pasajeros, Stickel explicó que la ordenanza autoriza “a que se otorgue la facultad al Departamento Ejecutivo Municipal de resquematizar y reconfigurar el sistema de transporte atendiendo a la necesidad de reforzar, en ciertos horarios, una demanda que hoy no se ve cubierta”. De acuerdo a lo que mencionó, “hay gran conciencia con la empresa para implementar medidas vinculadas a ejes técnicos y operativos”., la cual será acordada con el órgano de control, que es el SITU, y dicha actualizaciónen cuanto a la cantidad de unidades circulando y la materialización de esas unidades en una frecuencia correcta y según lo establecido por la concesión”, agregó al respecto.Finalmente, Stickel anticipó que “atendiendo a la demanda de los usuarios del servicio ferroviario de contar con una frecuencia por la tarde, desde el municipio cursamos la solicitud administrativa a Trenes Argentinos Operaciones