“El precio de una sandía mediana varía entre los 2.000 y 5.000 pesos”

En la esquina de calles Artigas y Maciá de Paraná se ubica el ya tradicional puesto de venta de sandias.consultó a Sergio, el responsable del espacio, quien dio cuenta de las características del negocio -que opera durante las 24 horas del día- y los secretos de tan noble fruto.“Comenzamos con la venta de sandias el 16 de noviembre y ya transitamos los últimos días porque la cosecha finalizará entre el 5 y 10 de marzo”, contó el vendedor al comentar que le resta completar “tres viajes más a Villa Urquiza” en busca del tan preciado fruto. “Tenemos tierra buena para sembrar sandías, pero también trajimos de Corrientes”, comentó al respecto.“Nos fue bien”, respondió el entrevistado tras la consulta sobre el nivel de ventas. “Las intensas lluvias afectaron mucho a la zona de Corrientes porque hubo partes bajo agua; y las sandias tuvieron que sacarse con un 70/80% madurado”, contó al respecto. “La sandia es una fruta de sequía, no de lluvia”, sentenció.Y agregó: “La sandia no vino muy dulce, como en años anteriores, pero hasta que no la cortas y la probas, no podés saber; es como una lotería”.Para Sergio, el secreto de la sandía es “arrancarla madura”. “Generalmente, la sandía grande viene madura y es dulce porque termina de madurar en la planta; el problema es cuando la arrancan verde”, destacó.“Una sandía dura entre 12 y 15 días desde que fue arrancada; pero a los 7 u 8 días recién está buena”, explicó.Sergio contó que tiene “mucha clientela” para la venta de sandias. Respecto a los precios, mencionó que el kilo ronda los 350 pesos. “Una sandíamediana varía entre los 2.000 y 5.000 pesos”, indicó.Para Sergio, “el costo solo resultó afectado por el precio del combustible, porque se trató de mantener el precio”.