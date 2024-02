Cómo será el operativo de seguridad por el Último Primer Día en Paraná

Desde hace algunos años, se generalizó entre los estudiantes del último año de la escuela secundaria una particular celebración, no exenta con frecuencia de lamentables excesos y de consecuencias indeseadas derivadas del consumo de alcohol. Se trata del festejo conocido como, sigla correspondiente al último primer día de clases.Debido al comienzo del ciclo lectivo 2024, previsto para este lunes,consultó a la jefa del área de Seguridad de Eventos de la Departamental policial de Paraná, Cecilia Galeano, cómo será el operativo de Policía y Municipalidad para garantizar la seguridad de los adolescentes durante el UPD.“Para el domingo, desde la medianoche, se diagrama un operativo general en relación al Ultimo Primer Día que organizan los adolescentes de la ciudad;, donde destinaremos la cantidad de mayor cantidad de efectivos policiales a fin de brindarles seguridad y que ellos puedan realizar su festejo”, comunicó la comisario y confirmó que “el acceso al resto de los espacios públicos estará totalmente restringido, como lo son Parque Urquiza, plaza Mujeres Entrerrianas y Puerto Nuevo”. “En el caso que los adolescentes concurran a esos lugares, se los invitará a que se dirijan al Thompson”, indicó.Galeano anticipó a Elonce que, además de móviles y moto-patrullas de recorrida y con controles previos; mientras que, para el resto de la ciudad, se destinarán aproximadamente 70 policías”.; y en el caso de que concurran con, se tratará, además de no impedirles el acceso al lugar y que puedan festejar”, remarcó la funcionaria policial.Respecto de la presencia de los, que ya son habituales en el UPD, la comisario acotó que estos “serán chequeados y controlados en el lugar”.En la oportunidad, Galeano recomendó a los adolescentes. Y a los padres de los estudiantes secundarios les aseguró que sus hijos “podrán ir al Thompson, donde estarán cuidados para que puedan festejar y no tengan la posibilidad de sufrir ningún tipo de accidente ni incidente”.Habitualmente, los adolescentes finalizan el encuentro y se dirigen a los colegios. Al respecto, Galeano indicó que cada comisaria estará en contacto con los responsables de los establecimientos educativos de su rango jurisdiccional para impedir cualquier tipo de incidente y se dará conocimiento a los padres en caso que ocurra algo.