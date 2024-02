Iniciaron las prácticas de tango en la Vieja Usina

Paraná Invitan a formar parte de la sexta edición de circo Teatro Dorado en Paraná

Ricardo hizo una invitación general “para todos los que quieran venir a escuchar, a bailar y a compartir un rato con nosotros”. Además, anheló que “sea todo tan exitoso para todos”.Por otra parte, Silvina realizó un poco de historia de las clases: “Estamos desde 2017, así que estamos muy felices y contentos por este espacio que realmente es hermoso. El piso es ideal y el espacio también. La gente viene todos los miércoles, realmente son muy fieles a nosotros y estaban muy contentos de que volvamos hoy”.Una de las bailarinas, que afirmó que le gusta la actividad, comentó que su desembarco a la actividad fue el año pasado: “Me enteré de la iniciativa porque estoy en un grupo de tango y ahí mandan todos”.“Es re lindo el tango, te da un sentimiento muy lindo”, comunicó otra joven. En su caso, precisó cómo inició en la actividad: “Vine como una obligación, pero porque la vi a mi hermana. Me acuerdo que la primera vez que fui me invitó un hombre a bailar y tenía vergüenza porque no sabía. Él me dijo que la mejor manera de aprender es bailando y sino nunca lo iba a saber. Vencí la vergüenza y ahora estoy acá”.