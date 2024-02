Paraná

Piden colaboración

Miércoles 21 de Febrero de 2024

Merendero lamentó no poder dar copa de leche por falta de donaciones

El merendero 'Los Costeros' atraviesa dificultades desde diciembre al no poder dar la copa de leche a los niños que asisten. “Cuando vienen a pedir, no sabemos qué decirles porque no hay", indicó a Elonce una referente del merendero.