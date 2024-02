Sin colectivos desde las 14: Asamblea Vecinalista exige “una solución urgente”

Integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná se reunieron con autoridades de la Secretaría de Transporte para dialogar sobre el conflicto del transporte público de pasajeros de la capital entrerriana y área metropolitana.Tras el encuentro, la referente de la Asamblea, Alicia Glauser, informó aque “no hay ninguna solución, presentamos muchas opciones, pero no se tienen en cuenta: como pagar por kilómetro recorrido ya que reciben muchísimos subsidios y el servicio es pésimo”.En este sentido, mencionó que se avanzan con la idea de cobrar tarifa diferenciada de acuerdo a los destinos de cada usuario. “También hablamos sobre la quita de subsidios de Nación. Es por ello que exigimos al gobierno provincial que se trate la vuelta de los subsidios, porque la provincia aporta y mucho”.En tanto, otro de los referentes, Cano, mencionó que al tratar el tema de un posible aumento de tarifas, expresó que “preguntamos que si en el caso que haya una suba, mejorará el servicio. Sabemos que el 22 vence la conciliación obligatoria con UTA y es muy probable que los choferes soliciten un aumento de salario”“Queremos que los subsidios mejoren el servicio, ya que al momento es deficitario, las unidades están en muy mal estado”, amplió y en cuanto al corte de servicio a las 14, informó: “Buses Paraná tomó la decisión (de restricción de servicio) de manera unilateral y el municipio puso sanciones, pero creemos que deben ir más allá, ya que los mas expuestos somos los ciudadanos. Necesitamos que se garantice un servicio de calidad.”Acto seguido, apuntó que “el mal servicio ocasiona que la gente se movilice más en auto, moto, bicicleta o caminando y eso repercute en la mayor cantidad de accidentes”Por su parte, Nadia Burgos, mencionó que “este es un problema integral que cada vez se agrava más, como a la reducción horaria y afecta muchísimo a trabajadores, estudiantes y osarios en general”:Finalmente, Glauser, mencionó que aguardan encontrarse con la intendenta, Rosario Romero, para “comenzar a destrabar el conflicto, sobre todo ante el inminente inicio de clases, porque si no hay servicio muchos no lo van a poder hacer”.“Queremos que se tomen medidas para una solución porque el malestar crece”, cerró.