Paro de tren afecta servicio en Entre Ríos

Desde la medianoche de este miércoles 21 de febrero inició el paro de trenes convocado por los gremios del sector ferroviario en reclamo por una mejora salarial en paritarias. A raíz de ello, por 24 horas no funcionará ningún tren en el país. El Gobierno emitió un comunicado en donde convocó a las partes a una reunión a las 10 de la mañana con la intención de llegar un acuerdo. Tres de los cuatro gremios habrían aceptado la convocatoria. Esta medida afecta los servicios de Paraná a Colonia Avellaneda y La Picada.





En general, los trenes inician sus recorridos habituales a partir de las 5 de la mañana, pero este día los usuarios deberán buscar alternativas para desplazarse y llegar a sus trabajos o destinos. El resto de servicios no verá afectado su normal funcionamiento. Ciertos trenes de larga distancia permanecerán activos, con la intención de no perjudicar a quienes ya tenían boletos y pasajes. (La Voz)