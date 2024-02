Faltante de agua en Paraná: “Nos vinimos abajo en las reservas”

Continúan los problemas por la faltante de agua en Paraná en diferentes barrios. A raíz de esto, Elonce dialogó con Eduardo Kunzi, quien ejerce el cargo de director general de producción y distribución de Obras Sanitarias de la Municipalidad.“Con respecto a los problemas que se están produciendo hoy, el sábado tuvimos un evento en la toma de agua donde una celda que alimenta una bomba salió de servicio y el tiempo para arreglar este inconveniente fue de ocho horas, lo que ocasionó que nos vengamos abajo en las reservas y eso es lo que no pudimos recuperar”, manifestó.En cuanto a los sectores afectados, señaló: “En esta jornada hay algunos reclamos en la zona de Bajada Grande, Mercantil, El Radar y 199 Viviendas”.Asimismo, se refirió a las tareas que se están llevando a cabo: “Con respecto a la producción y distribución estamos a full de vuelta desde el domingo, pero se están realizando trabajos de suministrar agua en camión a la gente que no tiene”.“Aysa en Buenos Aires produce 250 litros por habitante, mientras que en Paraná producimos 615 litros por ciudadano. La situación geográfica de la capital entrerriana ayuda poco para la distribución, eso hace que para llegar a las partes altas tengamos que subir bastante la presión y eso ocasiona roturas en las partes bajas”, expresó.A su vez, contó sobre la bajante del río Paraná: “En los últimos dos meses, bajaron poco más de dos metros y eso equivale a que las bombas tiren un poco menos. Hay una pérdida de rendimiento de un 8% o 10%”.Finalmente, destacó: “Les recomiendo a la gente que trate de ahorrar el agua, de no lavar los vehículos fuera de horario, en caso de hacerlo, que lo hagan con un balde y no con la manguera, entre otros detalles”.