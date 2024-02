Ciclo lectivo 2024: se desarrollan los recuperatorios en escuela de Paraná

Previo al comienzo del ciclo lectivo, en las escuelas de Paraná ya se desarrollan la preparación del ambiente escolar y organización del trabajo institucional previo al regreso de los estudiantes al aula. En ese sentido,dialogó con Daniel Morali, rector de la Escuela Técnica Nº1.“Soy de Gualeguaychú, por concurso de diferentes oposiciones opté por el cargo rector de este establecimiento educativo. Es una escuela que está en funcionamiento, donde hubo cambios de rector y vice, la semana pasada titularizó la secretaria que teníamos y después se mantiene el mismo equipo”, manifestó.Además, agregó: “Estamos en la etapa de revisión y regular previas, libres, equivalencias y completar estudios. Es un momento de mucho movimiento en la escuela de gente que entra y sale, padres que se quedan a esperar a los chicos, sobre todo, los del ciclo básico, natural de cualquier escuela”.Asimismo, sostuvo: “Pueden llevarse hasta dos materias. En la modalidad técnico profesional, si el alumno cursó hasta el ciclo lectivo 2023 y rinde, pero no aprueba algún taller del básico, tiene por calendario escolar en unos días otra instancia más para evitar la repitencia”.En tanto, Lucrecia, una trabajadora de la Escuela Técnica Nº1, indicó: “Dividimos el ciclo básico del superior. En este momento, las materias que más deben los alumnos son Matemática, Lengua, Físico Química, Química y otras más específicas”.“Si se llevan más de dos materias, repiten de curso. Primero se hace toda una evaluación con el equipo pedagógico que tenemos, donde se hace una entrevista con la familia para tratar de chequear por qué hubo flaquencias en su trayectoria escolar y recibirlo nuevamente”, dijo.En cuanto al techo de la escuela, remarcó: “Depende de arquitectura del Consejo de Educación, es decir, lo vinieron a revisar los arquitectos para arreglarlo en algún momento”.Acerca del paro de colectivos, señaló: “Estamos analizando la situación. Primero se le mandó un correo electrónico a todos los docentes que tienen que tomar mesas en el turno tarde para ver si podían asistir, en caso de no poder, intentamos reubicar la mesa para la próxima semana donde tenemos la esperanza de que el problema se solucione”.“Tenemos taller a la tarde y teoría. El tema es que no podemos garantizar mesas de la mañana y la tarde en un mismo turno porque no nos dan las aulas. Tenemos aproximadamente 1.000 alumnos, entonces es imposible”, añadió.Por último, comentó: “No estamos incorporando alumnos nuevos porque tenemos que esperar para saber con cuantos estudiantes nos quedamos. Les recomendamos a los padres que quieran traer a sus hijos al colegio, que se acerquen los primeros días de marzo donde sabremos si hay cupos o no”.