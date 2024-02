Suma de Voluntades denunció impedimentos para entregar viandas

La asociación civil Suma de Voluntades expresó su preocupación ante la imposibilidad de estacionar en la Plaza 1º de Mayo de la ciudad para entregar viandas a personas necesitadas. En diálogo con, una de las referentes de la organización detalló lo ocurrido.“El grupo de los domingos quiso frenar acá en la plaza como lo hacemos siempre y la municipalidad no nos dejó, y esto hace que se nos complique cada vez más ayudar a la gente”, explicó y agregó que “ellos saben qué día salimos y ayer ya nos estaban esperando para no dejarnos estacionar. La situación es difícil de controlar porque son muchas personas, niños y mamás con cochecitos; corremos todos más peligro al no poder estacionar”.La solicitud de la asociación es clara: "Pedimos estacionar 30 minutos aquí, que es el tiempo que entregamos las viandas, y luego nos retiramos. Es lo único que pedimos para poder seguir alimentando a muchas familias".Suma de Voluntades ha experimentado un notable aumento en la asistencia a los comedores, merenderos y plazas. "No solo realizamos recorridas nocturnas, sino que también asistimos a muchos barrios", afirmó la entrevistada.En cuanto a su labor diaria, explicó: "Salimos cuatro días a la semana a repartir 200 viandas cada día para personas que buscan sustento".Respecto a la obtención de alimentos, señaló: "Siempre hay alguien que nos ayuda, pero cada vez se vuelve más difícil. Esta mañana estuvimos tratando de generar una emergencia alimentaria porque no estamos llegando a cubrir todas las viandas, lo que implica que muchas personas se queden sin comer esa noche".El recorrido de la asociación abarca diversas zonas de la ciudad. "Comenzamos en Plaza 1º de Mayo y seguimos por la Plaza de Bomberos, luego vamos al hospital, más tarde a Sáenz Peña, a la plaza de tránsito, y si nos sobra comida, que no suele ser el caso, buscamos otros puntos", detalló.La organización siempre está abierta a recibir voluntarios. "Cada día tiene su grupo, a veces somos más, a veces somos menos, y en ese sentido siempre son bienvenidos los voluntarios", expresó.El punto de encuentro para colaborar con donaciones de alimentos es en la sede de Suma, ubicada en Alem 470, en horario de 9 a 12 y de 17 a 20.