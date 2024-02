Cómo afecta a los comerciantes la reducción de horarios en los colectivos

La continua reducción de los horarios del transporte público de pasajeros en Paraná hasta las 14 horas ha generado complicaciones tanto para los comerciantes como para los usuarios del servicio. Esta situación ha sido motivo de preocupación para diversos sectores de la ciudad.En un diálogo exclusivo con, varios comerciantes expresaron sus inquietudes respecto a la reducción de los horarios del transporte público y su repercusión en el movimiento comercial.Un hombre señaló: “No se nota tanto porque la situación económica no es buena, pero a la tarde se nota mucho más porque hay poco movimiento en la peatonal y perjudica mucho a los empleados”.Otro comerciante compartió: “Se nota bastante el poco movimiento en el centro. Nosotros cerramos a las 20:30 porque mucha gente circula a esa hora cuando sale del trabajo”.Una comerciante expresó su preocupación por el futuro y el impacto en el inicio de clases: “En el centro se ve mucha gente por la mañana y por la tarde ya hay muy poco movimiento. Ojalá este conflicto se resuelva pronto porque va a estar difícil para el inicio de clases”.A pesar de que esta semana comenzó a notarse un ligero aumento en el movimiento debido al inicio de clases, los comerciantes siguen preocupados por la situación general. “Esta semana comenzó a haber más movimiento, pero porque comienzan las clases y la gente sale sí o sí a comprar lo que hace falta, pero no es el movimiento que se esperaba”, agregó otra comerciante.Un vendedor ambulante de garrapiñadas manifestó su preocupación y el impacto directo en sus ventas: “No anda nadie, solo la gente que vive por acá. Yo trabajo en esta esquina hace 15 años y este poco movimiento pasa siempre que no hay colectivos. Y a las ventas le afecta el 100%”.