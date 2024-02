DJ Corujo realizará la primera fiesta del año: "La gente la pasa muy bien"

DJ Corujo realizará la primera fiesta del año este sábado 24 de febrero en el Club Social.En diálogo con, dijo que “acostumbro, desde hace muchos años, a realizar varias fiestas al año. Esta es la primera. No se suspende por lluvia, porque lo hacemos en el patio y sino en los hermosos salones”.Indicó que “la gente me llama, reserva mesas, todos están sentados, cómodos, se los atiende. Hay música de los ´70, ´80 y ´90, unos lentos que van a traer grandes recuerdos. Habrá tres sorpresas. Es una fiesta muy linda, al ambiente es lindo. La gente se siente muy bien. A las 00 hs largamos, pachanguean, bailan, no importa la edad, es la onda”.“Realizar esta fiesta me distrae muchísimo, la organizo un mes antes. Es una gran familia, me encuentro con gente, los saludo, es hermoso. Tener esta edad y seguir pasando música es un orgullo”, expresó.Pese al paso del tiempo, remarcó que “tengo buen gusto, podés tener toda la tecnología del planeta, pero sino tenés buen gusto no sirve para nada. Empecé en la época que estaban los discos, tenía que ir a la disquería todos los días. No había la tecnología de hoy. Escuchaba y lo que me gustaba lo imponía en las fiestas, la gente lo bailaba”.“Lo más importante es tener salud, seguir para adelante y seguir por unos cuantos años más. La gran familia va creciendo poco a poco, es lindo esto”, dijo.Para comprar entradas, comunicarse al teléfono 4311973 o acercarse a calle Montevideo 269.