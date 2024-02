Escuela pide donaciones de pintura y mano de obra para reparar siete aulas

La comunidad educativa de la escuela Nº18 “Evaristo Carriego”, ubicada en calles Juan Báez y avenida Ramírez, en Paraná, a través de Elonce solicitó donaciones de pintura y mano de obra para reparar siete aulas de cara al inicio del ciclo lectivo previsto para este lunes.“El grupo de ordenanzas, a medida que fue reincorporándose tras sus licencias anuales, encontraron que las aulas estaban bastante deterioradas y, por iniciativa propia, empezaron a arreglarlas. Encontraron tarros viejos de pintura y pusieron manos a la obra para emparchar un poco las paredes porque lamentablemente todavía no está llegando la cuadrilla para arreglar la escuela”, contó ala vicedirectora Carina Santana.“Necesitamos tarros de pinturas blanca o el color que sea, además de rodillos, pinceles, pegamento para piso para arreglar las paredes; y quien quiera donar su mano de obra”, indicó.De acuerdo a lo que explicó Santana, los ordenanzas “emparcharon las paredes con pegamento para piso, pintaron algunas aulas y pizarrones; pero ya no tenemos fondos para comprar más pintura y nos faltan siete aulas para arreglar”. “También buscamos cortinas para poner en las aulas porque los espacios tienen grande ventanales”, agregó.Y continuó: “El año pasado, Cooperadora Escolar, gracias a los bingos, ferias americanas y algunas ventas, pudo comprar ventiladores, pero todavía no se colocaron todos”.Al dar cuenta de los problemas de infraestructura escolar, Santana refirió sobre “filtraciones en el techo de la Biblioteca y la caída de gran parte de la mampostería”. “Los libros fueron retirados de ese lugar por seguridad de los alumnos y las docentes”, contó.También alertó sobre “tanques de agua que también registran filtraciones que bajan al techo y las paredes de la sala de Música y el comedor escolar”.Punto aparte, la vicedirectora se refirió a los inconvenientes que ocasiona la interrupción del servicio de transporte público de pasajeros desde las 14. “Todos nos manejamos en colectivo y es un gran problema que debería ser solucionado por el gobierno de turno”, remarcó.A la “Evaristo Carriego” asisten unos 460 alumnos y afortunadamente, la mayoría vive en las inmediaciones a la escuela.