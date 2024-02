Sin colectivos desde las 14: la Asamblea Ciudadana se reúne esta noche

Paraná Alertan que obras inconclusas y falta de colectivos afectarán la vuelta a clases

La problemática en torno a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y los aumentos a las tarifas de la energía serán los temas que tratará la Asamblea Ciudadana Vecinalista este lunes en la sede de calle De Bueno 249, desde las 20.“El transporte público de pasajeros es un problema de años pero ahora se agudizó muchísimo más y ya no tenemos ni esperanzas para que siga existiendo el servicio. La empresa debería irse, pero no vemos alternativas para que el municipio, que es el poder concedente en Paraná, y la Provincia por el área metropolitana, puedan llegar a solucionar el problema, que es sumamente necesario, porque el transporte es un derecho de todos los ciudadanos, y sobre todo de aquellos trabajadores informales a los que los salarios no les alcanzan y no tienen otra manera de viajar”, fundamentó ala presidente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser.De acuerdo a lo que comentó, los integrantes de la Asamblea esperan poder reunirse con la intendenta Rosario Romero y el encuentro con Provincia está previsto para este miércoles, a las 9.El aumento en las tarifas de energía eléctrica también será otro tema a tratar durante la reunión de la Asamblea “porque impactará bastante porque los salarios son muy bajos”.Así también solicitarán una reunión con autoridades del Ente Provincial Regulador de la Energía “para que expliquen que están haciendo a favor de los usuarios”; y la posibilidad de elevar una audiencia al gobernador Rogelio Frigerio. “Los derechos de los ciudadanos deben estar contemplados en los gobernantes, quienes deberían tener más piedad y sentimientos”, fundamentó la vecinalista.Debido a la interrupción del servicio de colectivos urbanos a las 14, en las paradas se registran largas filas de usuarios a la espera de poder abordar la última unidad de regreso a casa.“La semana próxima es el comienzo de las clases y debería haber una solución porque los chicos tienen que ir a la escuela; los grandes nos organizamos y viajamos con otros compañeros o caminamos, pero la incertidumbre de no saber qué pasará”, analizó una vecina de Barrio Santa Lucía. La usuaria del servicio instó a las autoridades a pensar “cuál es el origen del problema, si es una cuestión política, porque el servicio de colectivo es para el que no tiene la posibilidad de trasladarse en movilidad propia”.