Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Paraná

Integrantes de organizaciones sociales concentraron este lunes sobre las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Paraná para exigir a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que se declare la emergencia alimentaria. La manifestación contó con el apoyo del representante de la Pastoral Social del Arzobispado de Paraná, José María Velázquez.“El pan no puede faltar y, de hecho, el Evangelio de hoy es `Tuve hambre y me diste de comer´. Y la Iglesia no puede mirar para otro lado porque siempre quiere estar con y para el pueblo, entonces, cómo no íbamos a acompañar el reclamo de los representantes de cientos personas de merenderos y comedores para que todos puedan recibir su ración de comida”, fundamentó Velázquez aal remarcar: “La Iglesia jamás estuvo ausente”.De acuerdo a lo que explicó, la concentración fue en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Paraná “para decir que estamos presente porque Dios se hace presente a través de las personas que tienden la mano para que el pan llegue a la mesa de todos”.En la oportunidad, el delegado provincial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Mauro Rossi, dio cuenta del lanzamiento de una campaña provincial “contra el hambre”, a través de la que solicitarán a los municipios de las ciudades cabeceras que declaren la emergencia alimentaria. De acuerdo a lo que confirmó, serán recibidos por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, este miércoles a las 18.“Será para tratar el proyecto de ley que impulsamos desde las organizaciones sociales, políticas y sindicales que integran la mesa contra el hambre y para dar cuenta de la gran necesidad que está pasando nuestro pueblo”, fundamentó.“El último informe de la UCA habla de 27 millones de argentinos que somos pobres y de los cuales, siete millones estamos dentro de la indigencia porque cobramos por debajo de los 250.000 pesos. Y el Estado no hace un acuse directo de esas cifras”, acortó al respecto.Uno de los manifestantes, Jonatán de CTA Autónoma y la Federación Territorial Nacional, explicó que solicitan al gobierno nacional, provincial y municipal que atiendan urgentemente los reclamos “por las necesidades que estamos atravesando en cada rincón de la provincia y el país”. En la ocasión, invitó para este miércoles, a las 9, a una gran olla popular en la plaza San Agustín.Pedro, de Libres del Sur, por su parte, reclamó “por la falta de entrega de alimentos de parte de Nación y Provincia”. “Desde octubre no recibimos ningún camión de mercadería para abastecer a los 56 comedores y merenderos que tenemos en Entre Ríos, de los cuales, 17 son de Paraná, donde entregamos aproximadamente 20.000 viandas mensuales, que hoy pasaron a sostenerse en base a donaciones o lo que puede llegar a aportar cada compañero”, explicó.El voluntario reveló que “desde diciembre a febrero creció la demanda en los comedores y merenderos, por eso también se terminaron los recursos que teníamos guardados para abastecernos”.Camila de Suma de Voluntades, en tanto, completó: “Es mucha la demanda porque creció exponencialmente la asistencia en las plazas, comedores y merenderos y ya entregamos 1.000 platos semanales y solo salimos cuatro días; y hay plazas a las que no podemos llegar y muchos niños y jubilados quedan sin comer”. “El pedido por la emergencia alimentaria es para que llegue la asistencia y que los alimentos no tengan que salir de los voluntarios”, fundamentó.Javier, de la organización Ni un pibe menos por la droga y Corriente Clasista y Combativa, contó que, en barrio San Martín, “la una situación muy difícil porque debimos reducir la cantidad de días en los que entregamos la comida por el aumento de la demanda, porque no podemos dar respuesta por la cantidad de recursos que se necesitan para sostener el comedor y merendero”.“Asistimos a 200 personas por día, hay más en espera y cada día es mayor la demanda, por eso pedimos que se declare la emergencia alimentaria porque la necesidad crece; antes, podíamos elaborar un menú y ahora debemos arreglarnos con lo que tenemos”, contó Lorena, una de las cocineras nucleadas en la CCC.