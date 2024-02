Tras la bajante del río, retiraron el boyado del Balneario Municipal de Paraná

En medio de una bajante del río Paraná, el Balneario Municipal de la capital entrerriana se encuentra inhabilitada para su ingreso al agua. Esta situación genera preocupación entre los guardavidas locales, quienes, ante las altas temperaturas que incitan a la gente a acercarse a las playas para refrescarse, afirman que no está permitido el ingreso al agua.Al respecto, Matías, guardavida del Balneario Municipal, manifestó: “La playa quedó deshabilitada hasta que se hagan los trabajos pertinentes para habilitarla de vuelta. Los recaudos que tomamos es fijarnos que la gente no se meta, porque a casi dos metros está la barranca y entonces cuidamos de que las personas no ingresen al agua”.“Generalmente, la gente responde bien a las indicaciones que les damos e intentamos de tener toda la parte de la arena limpia para que las personas puedan venir a tomar unos mates y tomar sol”, agregó.Cabe destacar que la altura del río Paraná este sábado, es de 1.75 metros, seis centímetros que el día anterior, según el informe de Prefectura Naval Argentina al que accedió