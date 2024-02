Recibió trasplante de órganos, regresó a Paraná y celebró en caravana

Edgardo tuvo una recuperación récord, de dos meses, después de un trasplante. Este sábado llegó a Paraná luego de estar en Córdoba, donde recibió los órganos (páncreas y riñón) que le permiten el milagro de la vida.Su familia y amigos lo esperaron agitando banderas, levantando carteles y con una profunda emoción.En diálogo con, dijo que “estoy muy emocionado, es empezar de nuevo después de todo lo que pasamos. Estoy muy agradecido a Dios, porque gracias a él estoy vivo y ha pasado todo rápido y bien”.“Antes del trasplante tenía que vivir para la salud. Eran diálisis y controles continuamente, depender de la enfermedad. Ahora es otra cosa, falta para la recuperación pero ya cambió 100%. Agradezco a mi donante que en su momento tomó esa decisión y a su familia. Donar y dar sangre es dar vida. Estoy realmente agradecido, hoy no tengo palabras”, remarcó.Indicó que “ahora quiero seguir adelante, motivar a la gente que está pasando un mal momento, hay que seguir, Dios ve todo y está al tanto de las cosas”.La mamá, expresó que “es un abrazo al alma. Agradezco a Jesucristo que hizo el gran milagro. Él entró a quirófano, estuvo ocho horas y salió el médico diciendo que fue todo un éxito. Nos dijo que no iba a ir a terapia, sino a sala de recuperación. No hubo complicaciones. Fue una bendición tan grande”.“Es un alivio terrible. Edgardo, a pesar de que ahora se tiene que cuidar igual, puede hacer una vida normal. Ahora se tiene que cuidar mucho de las enfermedades respiratorias y demás. Esto fue un milagro. Agradezco a todo el personal médico de acá y de Córdoba, a la familia donante, que Dios le de consuelo por su pérdida. Agradezco a mi familia, al Cucaier, a todos”, dijo.La abuela indicó que “no cabe más que alegría, agradecimiento, no hay palabras”, mientras que el abuelo agregó: “que vaya siempre adelante”.Su hermano mayor, expresó a Elonce que “es una gran felicidad. Fue un trayecto largo, desde el 2020. Él hace muchos años padece diabetes. El año 2022 fue terrorífico para nosotros, pero bueno ahora estamos emocionados y felices”.“Estos dos meses era una cosa de ir y venir, de hacer videollamadas todo el tiempo. Estábamos continuamente en comunicación. Lo peor fue el 26 de diciembre cuando él entró a quirófano a las 15 horas, hasta las 23 horas que duró la operación. Estábamos todos muy emocionados. Fue terrible, era una operación muy compleja, pero acá estamos. Tiene unas ganas de vivir terribles”, dijo.