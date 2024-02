Vuelta a clases: realizan tareas de limpieza, desmalezado y pintura en escuelas

En respuesta a la convocatoria del gobierno provincial, en distintas escuelas de Entre Ríos se realizan tareas de mantenimiento y limpieza en vistas al inicio del ciclo lectivo, que será el próximo 26 de febrero.Una de las instituciones en las que se trabajó este fin de semana es la escuela La Delfina.Al respecto, Emanuel Gainza, Secretario de Modernización, dijo aque “estamos muy contentos con la cantidad de inscriptos voluntarios que se han sumado a la iniciativa. Este es nuestro primer fin de semana, vamos a estar el otro también. Hay más de 40 escuelas que están siendo refaccionadas por vecinos, voluntarios que se han sumado para dar su aporte en esto tan importante que es tener las escuelas en condiciones para poder empezar el ciclo lectivo”.“Cada escuela tiene su necesidad. En esta escuela en particular había un aula de jardín que estaba en malas condiciones. Estuvimos pintando, arreglando el techo para que las clases puedan comenzar y el edificio esté en condiciones para recibir a todos los chicos”, comentó.Se realizaron “tareas de pintura, desmalezado, limpieza, pudimos arreglar el techo, el jardín está más lindo, pintamos las paredes. Cada uno en su escuela ha tenido necesidades distintas, pero siempre el compromiso que ha tenido la ciudadanía para venir a hacer su aporte y nos de este impulso de pensar que la educación es una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar”.Destacó que “hay mucho compromiso de los docentes y el personal de las escuelas para mantener las instituciones con recursos que a veces son pocos. El gobierno provincial, los docentes, los directivos y el personal de las escuelas tenemos que trabajar juntos para ver cómo podemos empezar a mejorar la infraestructura. Como dijo el gobernador, para nosotros es central el eje educativo, que los chicos tengan en condiciones los espacios para estudiar y por eso estamos en este compromiso de Entre Ríos presente en las escuelas de la provincia”.Por su parte, Mónica, directora de la escuela, dijo que “esta es una escuela NINA NEP. Estamos con la extensión horaria para primer ciclo y para los chicos de segundo ciclo que tienen las áreas curriculares durante mañana o tarde y los respectivos talleres. Tenemos siete agrupamientos y nos está faltando lugar para un agrupamiento, que está prometido desde que comenzó a funcionar como NINA. Tenemos una matrícula de más de 300 estudiantes”.Informó que “están abiertas las inscripciones para la sala de 3 años. El espacio está, la seño está, los estamos esperando. Para los otros grados también hay lugares, pero al tener que funcionar como parejas pedagógicas tampoco hay muchos. Para que todos tengan su espacio de funcionamiento tenemos que agrupar los grados. Siempre hay lugar para los que necesiten el espacio y garantizar su derecho a la educación”.Indicó que “lo que hoy comenzó como un voluntariado de gente externa a la escuela es lo que necesitamos todo el año. Sé, porque tengo 20 años de antigüedad como docente, que no es suficiente un voluntariado. Es necesario sostener la limpieza, la infraestructura, nosotros contamos con personal. No son suficientes ni los recursos materiales ni tampoco los humanos”.“Uno de los anexos que los docentes siempre tenemos son los eventos. Hacemos rifas, bingos, venta de tortas fritas, feria de ropa para comprar hojas, para la tinta, fotocopias y todo lo que necesitamos y no tenemos de dónde sacar, si no es de nuestro salario”, agregó.Dijo que “agradezco a toda la gente que está trabajando por la escuela para la educación de todos, pero sé que no es suficiente el voluntarismo, es un compromiso y cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le toca”.