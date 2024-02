Realizan tareas de desmalezado y mantenimiento en los accesos a Paraná

Durante la mañana de este sábado hay tránsito dirigido en la zona de Av. Circunvalación, en uno de los ingresos a la ciudad de Paraná, porque se desarrollan tareas de desmalezado y mantenimiento.Julián Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos de Paraná, informó aque “estamos trabajando fuertemente en el mantenimiento de los accesos a la ciudad. La ciudad debe estar limpia, ordenada. Los servicios públicos deben ser garantizado. Son varias las cuadrillas afectadas al desmalezado. Es algo que queremos realizar con cotidianeidad”.“Hay muchos camiones, maquinarias pesadas, colabora personal de Tránsito Municipal para lo que es el corte y ordenamiento del tránsito. Recorrimos el Parque Urquiza, el Thompson, plaza 1º de Mayo con Alumbrado Público, entre otros sectores”, dijo.Comentó que “la ciudad tiene ocho ingresos importantes y seguramente esta tarea se irá rotando los fines de semana. Después se hará mantenimiento. En Circunvalación se ve un trabajo integral porque se limpia banquina y el corredor principal. Se limpia la desembocadura de los arroyos de la ciudad también”.Clara, trabajadora, indicó que “hacemos desmalezado y corte de pasto. Trabajo en la municipalidad hace 17 años. Prefiero las tareas afuera, cortar el pasto me parece más lindo. Llevamos la máquina a que toque casi el suelo y cortamos parejo”.“Este trabajo me encanta. Me concentro en cortar y lo hago durante el tiempo que dure la tarea. Ahora que hay operativo me toca esta labor. Mientras trabajo no suelo pensar en el calor y demás. Estoy agradecida de que nos den participación a las mujeres”, dijo.