La jornada de sábado se presenta ideal para realizar deportes y actividades al aire libre. Es lo que hizo un grupo de atletas de la ciudad: desde el puerto de embarque, donde salen las excursiones náuticas, se lanzaron al río Paraná.En kayak otras personas acompañan el trayecto y todos disfrutan de la jornada soleada y con temperatura agradable.Otros deciden aprovechar el día pescando. Agustín, de 9 años, dijo que “pesqué una mojarra. Me enseñó a pescar mi mamá”.Su mamá, contó que “viene de familia, somos de campo, de María Grande, nos mudamos hace poquito a Paraná. Vinimos por trabajo, ya que cuido personas mayores. Lo que más me gusta de la ciudad es la costanera, es relajante, para tomar mate, la vista me encanta”.“Acá usamos lombrices, trajimos unas cinco o seis para pasar la mañana”, agregó.