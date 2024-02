Colectivos: el servicio continuará circulando hasta las 14 horas

El servicio de colectivos continuará con horario reducido durante el fin de semana, es decir, el transporte urbano de pasajeros funcionará en Paraná y Área Metropolitana desde las 5 hasta las 14 horas.Cabe recordar que los usuarios sufren la falta del servicio de transporte público de pasajeros, desde el pasado 8 de febrero, a raíz de la reducción de horarios que implementó la empresa prestadora.Desde el municipio recalcaron en más de una ocasión que la decisión no se trató de los choferes, sino de una medida “unilateral” que surgió por parte de Buses Paraná. También confirmaron que se trabaja en una actualización tarifaria que comenzaría a debatirse en el Concejo Deliberante las próximas semanas.A lo largo de la semana,pudo registrar largas filas de personas esperando para tomar el colectivo antes de que corte el servicio. No obstante, al ser grande la demanda en determinados horarios, sobre todo al mediodía, los coches se llenan rápidamente.En ese sentido, ante al quita de subsidios al transporte por parte del gobierno Nacional, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, informó que "vamos a hacer un reclamo ante Nación muy contundente, muy unificado para que Nación restituya a las provincias lo que no le ha sacado a Buenos Aires. No dejamos de evaluar hacer un reclamo judicial para pelear por lo nuestro".