Santiago Barros, el DJ paranaense que triunfa en México

emprendió un viaje a México hace seis años sin saber que el éxito lo acompañaría en los principales lugares en los que se disfruta de la temporada de verano. Este viernes dialogó en, que se emite por, sobre lo que representó ese desafío, como fue su adaptación y cómo lleva adelante su trabajo.En primera instancia, el joven relató cómo es su vida a diario en el país latinoamericano: “Desde el 2018 que me vine a México. Estuve en Playa del Carmen y ahora estoy en Ciudad de México. En ese momento, mucho Playa del Carmen, Cancún e Islas Mujeres, que sigo vigente y trabajando ahí hasta el día de hoy. Es una experiencia impactante desde el principio, tanto como fue encontrarme como DJ en lo que era movida de discoteca, hoteles y restaurantes. Después también haciendo música como cantante, trayendo nuestra música como folklore, un poco de tango y de rock”.Acerca de cómo introdujo la música local y nacional en otra cultura, el artista admitió: “. Los argentinos musicalmente estamos muy bien vistos, es un plus”.La idea de irse de Argentina y experimentar nuevas tradiciones nunca fue fácil. En el caso de Santiago, reveló a Elonce cómo fue tomar esa decisión vinculado a sus gustos: “La verdad es que de chico había empezado a poner música.”.Por tal motivo, el entrerriano manifestó “haber cumplido un ciclo” y decidió “dar un salto”. Sin embargo, México nunca fue su primera opción: “Mi idea era irme a vivir a Buenos Aires porque sentía que podía abrirme las puertas a algo más. Surge irme de vacaciones con unos amigos a Cancún. Me encuentro con otro paranaense que me dice ‘¿por qué no te venís a trabajar conmigo?’. Lo tomé como una charla así entre casa y me volví. A la semana me llama y me dice ‘¿Seguís acá?’”. Allí surgió la invitación de trabajar en conjunto.Allí emprendió viaje a México y aseguró: “No lo creí hasta que llegué. Me embarqué con todos mis miedos y todo lo que eso conlleva. Era chico, tenía 24 años para esa época”.Entre algunos de los obstáculos de su nueva vida en el Distrito Federal, Barros enumeró: “”.A pesar de todos esos “puntos negativos”, no dudó en afirmar: “”.Para vivir el día a día en México, contó que tiene una doble faceta artística como DJ y como artista independiente. En el primer caso, explicó que “Playa del Carmen e Islas Mujeres estoy en toda la temporada de enero. Estoy yendo cada 15 días o una vez al mes a Islas Mujeres que sigo tocando en Beach Club”. En el segundo trabajo, indicó que su tiempo se dispone de “cantar, tocar la guitar y el tubo acústico. Mi compañero toca la trompeta y estamos trabajando a full en un lugar súper lindo que se llama Val'Quirico. Es un pueblo mágico”.