Werner presenta el Ford Mustang en Paraná: “desesperado porque arranque el TC”

Este viernes, Mariano Werner presenta el nuevo Ford Mustang en el autódromo de Paraná, ante una gran concurrencia de fanaticos. Este evento marca un hito en la previa del inicio de la temporada del Turismo Carretera, programado para el próximo 25 de febrero en el autódromo de El Calafate.y uno de los pilotos que será protagonista destacado de esta nueva etapa es el actual campeón Mariano Werner.tuvo la oportunidad de presenciar la previa del gran evento y conversar con algunos de los fanáticos presentes. Gabriel, un seguidor local, expresó: "Soy de aquí de Paraná, vinimos toda la banda a hacerle el aguante a Mariano con el Mustang a ver qué tal lo han dejado.Otro aficionado compartió sus emociones: "Tenemos muchas expectativas y la adrenalina va por dentro. Conocer el auto nuevo, verlo, disfrutarlo es algo que no tiene precio. El automovilismo es algo que llevo adentro desde muy chico. He venido al autódromo siempre que estuvo aquí yAlberto, otro de los seguidores presentes, destacó: "Hay muchas expectativas porque, además, corre con Ford".La presentación del nuevo Ford Mustang no solo es un evento para los fanáticos del automovilismo, sino también una muestra de la pasión que despierta este deporte, especialmente en Paraná, donde el entusiasmo por el Turismo Carretera es palpable.