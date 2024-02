Sin colectivos desde las 14: usuarios del tren reclaman más frecuencias

Debido a la interrupción de la circulación de los colectivos urbanos a las 14 en Paraná y su área metropolitana, el servicio ferroviario se constituye como una alternativa económica para los usuarios que deben regresar a casa. Debido a la falta de transporte urbano de pasajeros, en el tren están viajando entre 450 y 500 pasajeros por día, casi el doble de la demanda habitual.rescató en el testimonio de los pasajeros del tren el reclamo por el aumento de las frecuencias del servicio. Es que el primer viaje sale a las 04.55 y regresa a las 7.45; luego sale a las 7.55 y regresa a las 10.15; y el último recorrido parte a las 13.30 y vuelve a las 16.20.“Faltan más frecuencias porque son muy dispares entre una y otra”, comentó auna mujer que viajaba a Colonia Avellaneda.“Últimamente viajo en tren porque es caótico el servicio de colectivo y muy caro; es mala la prestación de horarios porque nadie lo regula y los pasajeros terminamos siendo rehenes de las locuras del municipio, de las empresas, los choferes y de todos”, manifestó otra mujer que viajaba hasta el apeadero de calles Gobernador Parera y Miguel David. “Que se vayan las empresas, si no hay competencia, y que venga otra firma”, reclamó.“En los colectivos no viajan diputados, senadores ni jueces; somos todos laburantes y no nos merecemos que nos tengan los rehenes”, sentenció al dirigir al dirigir un mensaje a los colectiveros.“Todo es una incógnita y una desgracia. Paraná es una ciudad que no tiene progreso porque no hay fuentes de trabajo y es mala la administración desde la provincia al municipio; Entre Ríos es una provincia muerta, porque si uno cruza el charco, ya se ven las mejoras en otros lados”, expuso, visiblemente ofuscada, la pasajera.La mujer se sumó al reclamo para que se incrementen las frecuencias del servicio ferroviario “porque en tren se viaja con aire acondicionado y es una miseria lo que pagamos”. Es que el pasaje hasta Colonia Avellaneda sale 34 pesos desde ahí hacia el apeadero Jorge Méndez, en La Picada, 57 pesos.“Por la comodidad, la atención y el precio” otra mujer también elegía viajar en tren hasta el apeadero de calle Salvador Caputo. “Somos rehenes del servicio de colectivos”, lamentó y bregó para que el servicio se concesione a una empresa “que piense en los usuarios”.