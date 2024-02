Defensoría del Pueblo: “Es grave lo que está viviendo el transporte en Paraná”

Continúa con horario reducido el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná. Al respecto,dialogó con Marcia López, representante de la Defensoría del Pueblo de la capital entrerriana.“Es grave la situación que está viviendo el transporte en Paraná y en otras ciudades del país. Por tal motivo, diversos intendentes se reunieron para hacer un petitorio al Congreso de la Nación para que se intervenga y haya una ley al respecto. También desde la Defensoría, ayer estuvimos reunidos no solo con este tema, sino también con otras cuestiones que hacen a la vulnerabilidad de la ciudadanía”, manifestó.Con respecto al transporte, señaló: “Decidimos unificar el criterio y poder hacer un pronunciamiento que llegue a la Nación. Son diferentes las situaciones en cada provincia, pero ayer cuando contaba lo que ocurría en Paraná, es el único lugar en donde se da la restricción del servicio desde las 14 horas”.En cuanto a las medidas en otras ciudades, indicó: “Por parte de las empresas no las hay, pero si la preocupación de los gobiernos en la quita de subsidios y ver cómo se sustentará. También planteaban un boleto mínimo de $1.000 y, además, lo que salió en algunos lugares, como que el subsidio se va a trasladar a los usuarios de la Sube, pero no tenemos nada concreto así que son mayores las incertidumbres”.“El servicio no está funcionando, porque los reclamos que tenemos en la Defensoría son la falta de frecuencia, dentro del tiempo que están brindándolo”, expresó.Asimismo, se refirió a las presentaciones de personas en relación al rechazo del servicio: “Tuvimos en los últimos días el por qué las empresas decidieron cortar el servicio a partir de las 14 horas. Son reclamos que los trasladamos a la Secretaría de Movilidad Urbana”.“Las otras preocupaciones son en los temas de gas, nafta, energía, los cuales implican cuestiones que afectarán el bolsillo de la ciudadanía y que los ingresos que hoy tenemos, no nos están rindiendo por la inflación que sigue estando”, concluyó.