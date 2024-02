Afirman que, en la sombra de los árboles, la temperatura baja cuatro grados

Se prevé que, a partir del próximo domingo, comience la ola de calor donde las temperaturas mínimas superarían los 21 grados y las máximas llegarían a los 34 grados. Quizá el agobio que producirán, motivó a que vecinos de la ciudad de Paraná pidan por la plantación de árboles.Al respecto, el ingeniero Carlos Morvidone, subdirector del vivero municipal, manifestó a: “Dentro del medio urbano en la ciudad, lo que se forma en época de verano es una isla de calor como el cemento, asfalto, los motores de vehículos. Una de las pocas armas que tenemos para contrarrestar este tema son los árboles”.Además, agregó que “la temperatura debajo de los árboles puede bajar hasta tres o cuatro grados de diferencia, no solo la que se mide con el termómetro, sino la sensación térmica porque la sombra es más fresca”.Asimismo, aclaró: “No podemos plantar un árbol en cualquier lado y hay lugares donde directamente no se lo puede hacer, ya que habría problemas”.“Por el momento, no recomendamos plantar nada, todavía estamos en verano. Siempre es conveniente hacerlo cuando afloja la temperatura. Empezaremos con la entrega de árboles en junio, el cual es sin cargo para el vecino que quiera tenerlo en su vereda”, indicó.Finalmente, se refirió a las inclemencias climáticas: “La lluvia es una bendición para las plantas y los árboles. Cuando hay tormenta eléctrica, se precipita el nitrógeno atmosférico que hace de fertilizante”.