Iniciativa solidaria: docentes colectan útiles escolares para sus alumnos

Docentes de la escuela Nº201 “Gaucho Rivero” de Paraná impulsan una iniciativa solidaria a través de la colecta de útiles escolares para los alumnos de la institución educativa.“Surgió la iniciativa de pedirle a la población que colabore con lo que pueda porque conocemos el contexto particular de nuestros alumnos: siempre escasean los útiles durante todo el año y los chicos se quedan sin cuadernitos y sin hojas, que son cosas básicas para poder trabajar en el aula”, explicó auna de las maestras, Clarisa Mineti.“Pedimos lo básico, no más que eso”, remarcó la docente al comentar que las maestras también están dispuestas a retirar las donaciones de los lugares que se les indique. “Vamos a ir casa por casa, si es necesario”, prometió.“Los docentes siempre tratamos de colaborar porque los chicos llegan a la escuela y no tienen la posibilidad de compra; y, en un contexto de crisis, vimos la necesidad de pedir donaciones de útiles antes del inicio de clases porque el lunes ya arrancan los recuperatorios”, fundamentó la seño. Y reveló: “Nos encontramos con padres de alumnos que nos dicen que no tienen los útiles para que comiencen el lunes, pero les pedimos que los chicos asistan igual porque les damos fotocopias y lo que necesiten”. “Todo sale de las seños, en esos casos, las que también atraviesan situaciones particulares y no pueden solventar todos los gastos”, evidenció Mineti.“Pedimos donaciones de cuadernitos, lápices de escribir, gomas de borrar, plasticola; todo puede ser usado, pero en buenas condiciones porque será usado por niños; además de hojas que se puedan reciclar para imprimir de un lado porque las docentes imprimimos en nuestras casas y las hojas nos ayudan un montón”, destacó la seño de la escuela Gaucho Rivero.La vicedirectora del turno mañana, Roxana Villanueva, por su parte, destacó la labor docente porque la iniciativa solidaria fue impulsada por los mismos maestros de la institución educativa. “Son entre 350 y 400 los alumnos que asisten a la escuela en ambos turnos”, contó.En la oportunidad, también solicitaron donaciones de zapatillas, que también hacen mucha falta, e indumentaria para el ropero escolar.Los interesados en colaborar pueden acercarse a la escuela ubicada en la equina de calles Virgen de Itatí y Santa Elena, de lunes a viernes de 8 a 17.30.