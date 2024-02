Boleto Estudiantil: continúa la atención para renovar el beneficio en Paraná

Continúa desarrollándose el trámite para la renovación del beneficio del boleto estudiantil escolar y universitario, en la Unidad de Gestión Sube Paraná (avenida Almafuerte 233); la atención es de lunes a viernes de 8 a 14 horas.Para poder realizar el trámite se deberá obtener un turno a través de la web www.sube.parana.gob.ar o desde Mi ParanáEl BEGU se otorga a estudiantes de niveles primario y secundario que tienen domicilio en Paraná y asisten a escuelas públicas o públicas de gestión privada; y el boleto estudiantil AM, no es gratuito y se otorga a los escolares que no residen en Paraná o asisten a escuelas privadas de gestión privada. Los alumnos residentes en Paraná también tramitar el Boleto Universitario.“Normalmente, son entre 30 y 35 mil estudiantes que tramitan el beneficio”, confirmó a Elonce el director de la Unidad de Gestión de Sube en Paraná, Julián Zorn.“Los trámites son con turno previo, a excepción de personas con discapacidad o jubilados que se acercan para consultas”, comentó y explicó: “La mayoría de los chicos se acostumbró a que sean los padres quienes hagan el trámite, pero si el chico tiene más de 18 años debe presentarse en persona”. “Todos los mayores de 18 años, a excepción de personas con discapacidad, deben hacer el trámite personalmente”, remarcó.Uno de los requisitos solicitados para iniciar el trámite es la constancia original de alumno regular sellada y emitida en 2024. Al respecto, Zorn reconoció la preocupación de parte de padres y alumnos debido a que hay direcciones de escuelas que aún no otorgan la constancia de alumno regular. “Al menos en los primeros días, aceptamos la constancia que emite el SAGE con su usuario y contraseña para no dejarlos sin el turno que sacaron y no tengan que volver en otro momento y, sobre todo, hasta que las escuelas comienzan con sus trámites administrativos”, explicó.En la oportunidad, también aclaró que el beneficio cargado en las tarjetas de primaria y secundaria se activa el 26, con el comienzo de clases; y a partir del 20 para el caso de los universitarios.Pese a la interrupción del servicio de colectivos urbanos a partir de las 14, Zorn confirmó que en las oficinas no mermó la cantidad de personas que se acerca a tramitar sus beneficios.El boleto obrero cuesta 133 pesos y podrá tramitarse su renovación en octubre.