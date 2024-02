Sin colectivos desde las 14: "Siempre los perjudicados somos los usuarios"

Continúa la reducción horaria y los colectivos circulan en Paraná hasta las 14 horas. Después de las 13 horas, cuando muchas personas salen de trabajar, las garitas se colman de gente y los coches se llenan rápidamente.“Viajo a Colonia Avellaneda. El colectivo no paró, iba lleno. Trabajo en La Toma, así que uso dos coles para ir y dos para volver a mi casa. Con esta situación pedí a mis jefes entrar antes y salir antes, porque es la única manera. Sin embargo, siempre se corre el riesgo de quedar varada”, dijo una mujer ay aseguró que “sin esta situación, esto pasa igual, siempre vienen llenos. El servicio es malísimo”.Un hombre dijo que “tomo el 22 que va a San Benito. No paró, iba lleno. Soy jubilado, vine a cambiar un turno en el oculista porque lo tenía a la siesta, pero con esto de los colectivos no iba a poner venir y en remis menos. Si no pasa el cole tendré que llamar a alguno de mis nietos”.Una mujer señaló que “voy a San Agustín, siempre es lo mismo a esta hora”.“Voy a Bajada Grande. Salí antes del trabajo para poder tomarme el colectivo. Uno pasó, pero iba lleno. Si no pasa me tengo que ir caminando, no tengo para pagar remis”, agregó otra mujer.Una mujer señaló que “voy a San Benito, todos los colectivos vienen llenos. Es un desastre, el tema del transporte lo vienen tapando y tenía que reventar en algún momento. Caminando no me puedo volver a mi ciudad. Todos los días pasa lo mismo, aunque no haya restricción o paro. Las frecuencias son un desastre, los coches también. No sé cómo los dejan andar en la calle. Que los funcionarios se suban a un colectivo a ver si cumplen las condiciones como los transportes o remises. Ojalá se encuentre una solución pronto”.“Esto así no puede seguir, hace años venimos así. Salimos antes de nuestro trabajo, marcamos tarde, salimos temprano, nos llaman la atención en el trabajo. Nos aumentan el boleto. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, el usuario. La empresa se lava las manos, siempre los perjudicados somos los usuarios”, dijo una mujer.Un hombre dijo que “cuando hago horas extra tengo que venir en auto. Imposible usar taxi o remis porque el costo es carísimo. Siempre me manejo con el colectivo. La app no anda, el colectivo viene siempre lleno”.