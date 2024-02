Solicitan donaciones para comedor comunitario que asiste a 55 familias

Solicitan donaciones para el comedor y merendero comunitario “La Nely”, de calles Croacia Sur y Larramendi, en Bajada Grande de Paraná. “Unas 55 familias pasaron a retirar sus pizzetas con fideos al pesto, y son de calle Croacia Sur y los barrios Cáritas I y II”, contó ala responsable del espacio, Gabriela Alem.“Tratamos de darles una porción de comida a todos, pero ya no damos abasto por tanta cantidad de gente que viene y son muy necesitados los que se acercan, por eso les brindamos el plato de comida”, aseguró la voluntaria, quien remarcó que, “durante los últimos dos meses, se anotó mucha gente nueva y realmente necesitan de un plato de comida”.“Algunos están sin trabajo y a otros nos les alcanza porque viven de changas; la mayoría recibe el Potenciar Trabajo”, indicó y refirió que “la mayoría son familias numerosas de cinco o seis chicos”.El comedor brinda un plato de comida los martes y jueves, pero hay días en los que no cuentan con alimentos para cocinar; los lunes y miércoles ofrecen la copa de leche. “Tenemos ayuda del Banco de Alimentos y Desarrollo Social, una vez al mes, nos provee de verduras y productos secos, pero no alcanza porque hoy ya ocupamos cuatro packs de fideos para cocinar”, repasó Gabriela. Y agregó: “La semana pasada hicimos empanadas de soja con verduras, que salieron riquísimas. Vamos viendo día a día qué es lo que tenemos para cocinar”.“Organizamos una rifa y con lo recaudado compramos la garramos de gas envasado, que es para calentar la leche y cocinar la salsa, porque lo demás es todo a leña”, explicó la impulsora del merendero.“Muchas veces hemos tenido que decir que no les podemos recibir el táper, con un dolor en el alma, porque no nos alcanza”, confesó Gabriela y bregó “para que la situación cambie porque nos va mal con este nuevo gobierno: los precios son un desastre y ya no se puede comprar nada ni a dónde ir a buscar para que nos salga más barato”.El merendero comunitario “La Nely” abrió durante la pandemia por coronavirus y lleva el nombre de una mujer que se sentaba a tomar la leche con los chicos. “Era una criatura más y por ella lo nombramos así. Y mi mamá también se llamaba Nélida, ella era la dueña de esta casa”, contó Gabriela.Gastón, quien era el responsable de la cocina, sentenció: “Hay que aguantarla y mandarle para adelante”. “Siento orgullo y satisfacción de poder ayudar a la gente humilde, también vienen muchas criaturas por la necesidad que tienen; y si no estaría el comedor, la estarían pasando mal, como todos”, lamentó el hombre al preguntarse: “Cuál sería la esperanza en la Argentina que estamos viviendo porque, con la política, está empeorando”.Los interesados en colaborar pueden hacerlo comunicándose alo personalmente en calles Croacia Sur y Larramendi, en Bajada Grande de Paraná.