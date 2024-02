Avanza la obra del hogar para sacerdotes en el Centro El Salvador

La Arquidiócesis de Paraná avanza en la construcción de la nueva sede del hogar sacerdotal “Jesús Buen Pastor”, que tiene como propósito acoger y acompañar de manera digna a los sacerdotes mayores o enfermos que entregaron su vida al servicio de Cristo y de la Iglesia.En ese sentido, el Padre Leandro Bonin expresó a: “A partir de abril del año pasado llamamos a este lugar ex Mariápolis, porque no cuenta más con esta presencia activa y evangelizadora de los miembros del movimiento los Focolares, así que comenzó a llamarse el Centro El Salvador, que es el nombre de la capilla, y pasó a ser gestionado por la arquidiócesis de Paraná”.“Frente a este centro que tendrá las mismas funcionalidades como casa de retiro, se está realizando la obra de la nueva sede del edificio propio del hogar sacerdotal ‘Jesús Buen Pastor’. Actualmente, en calle Italia residen unos sacerdotes ancianos o enfermos, que tienen algún problema de salud y que reciben un cuidado especial, pero sabemos que esa casa quedó un poco pequeña y es necesario pensar en algo nuevo y más grande”, agregó.Con respecto a la obra, sostuvo: “Está pensada a largo plazo como una infraestructura grande y resultará imponente cuando finalice, porque no se piensa solamente en los sacerdotes mayores o enfermos de la diócesis de Paraná, sino de toda la región. A lo largo de estos 23 años, vinieron sacerdotes de la provincia de Buenos Aires, de la diócesis de Venado Tuerto, Concordia, Gualeguaychú y otros lugares”.“Se piensa en una casa que consistirá en tres etapas, donde la primera tendrá 16 habitaciones con baño privado, comedor, capillas, salas de estar, lugares para atención médica y los fondos se recaudan a través de algunas donaciones o por medio del Arzobispado de Paraná que los gestiona”, añadió.En cuanto a la finalización de la primera etapa, dijo: “Tenemos un gran anhelo de que, a fines de este año, ya pueda estar finalizada o al menos una parte para que los sacerdotes que residen, puedan mudarse a esta nueva casa”.“Los sacerdotes finalizamos nuestro período de servicio activo en distintos momentos, aquellos que conservan una buena salud y se sienten bien para continuar, continúan al frente de parroquias o instituciones hasta sus 75 años”, expresó.Finalmente, se refirió a las vocaciones sacerdotales: “Los formadores de seminarios nos compartieron que cuatro jóvenes del arquidiócesis de Paraná han finalizado el camino de preparación para ingresar al seminario y a principios de marzo, ellos ingresarán en el primer año del curso propedéutico”.